Công an phường An Nhơn và Trường THPT số 2 An Nhơn phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

NGUYỄN CHƠN
NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 4-10, Công an phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) và Trường THPT số 2 An Nhơn đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự học đường.

Nội dung quy chế phối hợp là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh; phòng-chống tội phạm, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về an ninh trật tự có liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

ky-ket-quy-che-phoi-hop.jpg
Thực hiện quy chế phối hợp, hai bên xây dựng mối quan hệ chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự nhà trường. Ảnh: ĐVCC

Quy chế phối hợp đề cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời và thống nhất hành động giữa hai đơn vị. Trong đó, Công an phường thường xuyên trao đổi, nắm tình hình, hỗ trợ nhà trường biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm xâm nhập học đường, đặc biệt là các hành vi đe dọa, hành hung, trấn lột tài sản của học sinh, phá hoại tài sản của nhà trường và các loại tệ nạn xã hội.

Về phía nhà trường, nhiệm vụ đặt ra là tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp, tệ nạn xã hội. Ngoài ra, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, cơ quan chức năng và lực lượng Công an để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, răn đe các trường hợp học sinh cá biệt, nguy cơ vi phạm pháp luật.

Quy chế phối hợp cũng nêu rõ cách thức phối hợp giữa hai bên trong giải quyết một số tình huống như: học sinh đánh nhau trong nhà trường hoặc ngoài xã hội, học sinh nghiện game trốn tiết bỏ học, học sinh trộm cắp tài sản nhà trường và một số tình huống mất an toàn giao thông khu vực cổng trường.

