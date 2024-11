Công an Gia Lai đạt giải nhì Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi

(GLO)- Đội tuyển của Công an tỉnh Gia Lai đã đạt giải nhì chung cuộc tại Hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi lực lượng Công an nhân dân năm 2024” vừa diễn ra tại TP. Cần Thơ trong ngày 5 và 6-11.

Tham gia vòng chung kết Hội thi có sự tham gia của 43 đội tuyển của các đơn vị, Công an địa phương trong cả nước.

Các đội tranh tài qua 4 nội dung: “Chúng tôi nói về mình”; “Xử lý tình huống dân vận khéo”; “Đuổi hình bắt chữ” bằng tiếng Anh với chủ đề “Phụ nữ Công an hội nhập, phát triển” và tài năng.

Thượng úy Phan Thị Thuận (đứng thứ 2 từ phải sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an huyện Chư Păh (Công an tỉnh Gia Lai) nhận Giải B tại Hội thi. Ảnh: Nay Ly Hương

Tại phần thi tài năng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai chọn thể loại hát múa với chủ đề “Những bông hồng thép”; truyền tải đến Hội thi thông điệp về người phụ nữ Công an tận tâm, kiên trung, bản lĩnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, đồng thời là nhân tố kết nối, gắn kết gia đình và xã hội...

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 9 giải A, 11 giải B, 15 giải C và 9 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt thành tích cao. Theo đó, Thượng úy Phan Thị Thuận-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an huyện Chư Păh (Công an tỉnh Gia Lai) vinh dự đạt giải B.