Sau thời gian dài theo dõi, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an TP HCM và các Cục nghiệp vụ ập vào trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt ở TP HCM.

Ngày 22-2, Bộ Công an cho biết các Cục nghiệp vụ đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP HCM làm rõ những sai phạm xảy ra tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM).

Công an đã tạm giữ 15 người để làm rõ nhiều hành vi sai phạm.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, sau một thời gian theo dõi, ngày 14-2, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP HCM bất ngờ khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang gần 130 người có dấu hiệu đòi nợ thuê, thu nhiều tang vật.

Theo hồ sơ, Công ty Luật TNHH Pháp Việt ở TP HCM đăng ký hoạt động được 2 năm. Mỗi ngày có khoảng 20 người làm việc trong căn nhà 4 tầng và được cho là đã lợi dụng danh nghĩa công ty luật, hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính "xử lý nợ xấu".

Nhóm này đã đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" như khủng bố tinh thần người vay tiền, gọi điện, nhắn tin hăm dọa cũng như những thủ đoạn khác như đặt bình gas, mang quan tài đến nhà gây áp lực trả nợ.

Hàng tháng, nhóm này lấy tiền công 140.000- 240.000 đồng trên một hợp đồng khách vay với ngân hàng, công ty tài chính. Tổng số tiền mà các nghi phạm đòi được là gần 1.000 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có thư khen Giám đốc Công an tỉnh Tiền giang và Ban chuyên án.