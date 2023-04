Công an An Khê ra quân ngăn chặn “quái xế”

(GLO)- Công an thị xã An Khê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý số thanh-thiếu niên điều khiển xe máy thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thời gian gần đây, cứ vào chiều tối, một số thanh-thiếu niên, học sinh điều khiển mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi trên các tuyến đường của thị xã An Khê. Hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khiến người dân sống trong khu vực hết sức bức xúc.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) thông tin: Qua rà soát, toàn thị xã có khoảng 110 thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các đối tượng này thường tụ tập thành nhóm chạy xe với tốc độ cao trên quốc lộ 19, tỉnh lộ 667, 669 và các tuyến đường nội thị. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức về pháp luật của các thanh-thiếu niên còn hạn chế. Trong khi đó, gia đình và nhà trường thiếu sự quan tâm, giáo dục thường xuyên.

Để ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng này, Công an thị xã đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tập trung vào các tuyến đường, khu vực trọng điểm, khung giờ cao điểm; bố trí lực lượng hóa trang mật phục, ghi hình kết hợp với tuần tra, kiểm soát công khai. Cùng với đó, đơn vị sẵn sàng tiếp nhận phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Từ các thông tin người dân cung cấp, đơn vị tiến hành xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đơn cử như tối 20-3-2023, lực lượng Công an thị xã đã phát hiện, xử lý 9 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, 2 trường hợp chưa đủ tuổi lái xe, 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp nẹt pô, rú ga gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Công an thị xã đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của 9 trường hợp này để xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, thời gian qua, Công an thị xã An Khê đã phát huy hiệu quả mô hình “Tổ công tác 979”. Mô hình này gồm 3 tổ: Tổ tuyên truyền, Tổ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Tổ quản lý địa bàn, được Trưởng Công an thị xã chỉ đạo thành lập nhằm huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng Công an toàn thị xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm.

Nhờ mô hình này, chỉ tính trong 3 tháng đầu năm nay, Công an thị xã đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 132 trường hợp thanh-thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi: nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng, thay đổi kết cấu xe; ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, tạm giữ 54 phương tiện.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với gia đình, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi thanh-thiếu niên; rà soát tất cả các điểm buôn bán, sửa chữa mô tô, xe máy, yêu cầu chủ các điểm cam kết không thay pô, độ pô kém chất lượng, gây tiếng ồn, trường hợp phát hiện vi phạm chủ động thông tin để lực lượng Công an kiểm tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, đơn vị sẽ tăng cường công tác tuần tra công khai, cơ động kết hợp với hóa trang mật phục; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phản ánh các vi phạm qua các trang mạng xã hội của lực lượng Công an để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định”-Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng nhấn mạnh.