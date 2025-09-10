Danh mục
Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Có phải iPhone Air là “gợi mở” cho mẫu điện thoại gập trong tương lai của Apple?

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- iPhone Air được Apple giới thiệu với thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,6 mm và màn hình 6,5 inch. Tuy nhiên, thiết bị lại thua kém iPhone 17 ở pin, camera và có giá cao hơn, khiến nhiều người cân nhắc trước khi lựa chọn.

Thiết kế mỏng nhẹ, nhưng nhiều thay đổi

iPhone Air có độ dày 5,6 mm cùng với màn hình 6,5 inch, nhẹ và mảnh mai hơn so với các dòng máy trước. Tuy nhiên, so với iPhone 17 bản tiêu chuẩn, thiết bị lại kém cạnh ở một số tính năng.

Cụ thể, pin của iPhone Air chỉ đạt thời lượng tối đa 27 giờ, trong khi iPhone 17 đạt 30 giờ. Máy cũng không có camera góc siêu rộng và không hỗ trợ chụp macro. Giá bán 999 USD của Air cao hơn 22% so với iPhone 17 (799 USD). Chỉ cần thêm 100 USD, người dùng có thể chọn iPhone 17 Pro với mức 1.099 USD.

iphone-air-on-finger.jpg
Ảnh: Apple

Nền tảng cho thiết kế tương lai

Dù tồn tại nhiều hạn chế, iPhone Air có thể được xem là bước thử nghiệm của Apple về hướng đi mới trong thiết kế phần cứng.

Apple cho biết iPhone Air là mẫu máy sở hữu nhiều chip “cây nhà lá vườn” nhất, như A19 Pro (CPU với GPU 5 nhân), N1 (chip mạng không dây) và C1X (modem di động mới). Với việc tối ưu thiết kế xoay quanh chip tự phát triển, Apple có thể cải thiện hiệu năng và thời lượng pin, vốn là hai yếu tố quan trọng khi iPhone ngày càng mạnh mẽ hơn trong chụp ảnh, quay phim và xử lý AI.

Tuy nhiên, thời lượng pin vẫn là hạn chế của iPhone Air khi kém hơn các mẫu máy khác. Apple gợi ý người dùng nên kết hợp với pin gắn ngoài MagSafe để duy trì trải nghiệm sử dụng.

Tập trung vào hiệu suất và tối ưu hóa

Apple nhiều lần nhấn mạnh yếu tố “hiệu quả”, gọi đây là chiếc iPhone tiết kiệm năng lượng nhất từ trước đến nay. Hãng cho biết sự khác biệt đến từ cách bố trí camera nhằm tăng không gian cho pin, thiết kế lại kiến trúc bên trong, chế độ tiết kiệm điện thích ứng trên iOS 26 cùng nhiều tinh chỉnh khác.

Những thử nghiệm từ iPhone Air sẽ là nền tảng để Apple tiếp tục tối ưu cho các dòng máy trong tương lai, đồng thời mở đường cho những thiết kế mới như iPhone màn hình gập.

iphone-air.jpg
Ảnh: Apple

Ảnh hưởng đến dòng Pro

Một số thay đổi của Air đã ngay lập tức xuất hiện trên iPhone 17 Pro. Lần đầu tiên, Apple đưa Ceramic Shield 2 lên mặt lưng iPhone Air, sau đó áp dụng cả cho iPhone 17 Pro. Bố cục cụm camera ngang dạng “thanh” trên Air cũng trở thành nguồn cảm hứng cho thiết kế camera của iPhone 17 Pro.

Có thể thấy, về lâu dài, iPhone Air có thể trở thành dòng máy phổ thông, trong khi bản Pro vẫn giữ vị trí cao cấp cho người dùng chuyên nghiệp. Điều này mở ra không gian cho những sản phẩm mới như iPhone gập hoặc các thiết bị kế tiếp.

