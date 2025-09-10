Apple ra mắt iPhone Air: mỏng nhất lịch sử, chip A19 Pro

Tại sự kiện lớn vừa diễn ra, Apple chính thức công bố loạt iPhone mới gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và phiên bản đặc biệt iPhone Air. Đây là mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử, chỉ 5,6 mm, nhẹ nhưng bền nhờ khung titan, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt.

Theo Apple, tên gọi “Air” gợi nhớ đến MacBook Air, iPad Air, vốn được định vị là mỏng nhẹ và hiện đại. Nó cũng gợi lại thời kỳ smartphone từng chạy đua độ mỏng. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố phần mềm và khả năng xử lý thông minh mới là điểm then chốt.

iPhone Air: thiết kế siêu mỏng, camera Fusion 48MP

iPhone Air sử dụng khung titan cấp độ 5 cùng mặt kính Ceramic Shield 2 ở cả trước và sau, tăng khả năng chống trầy gấp ba lần, chống nứt vỡ gấp bốn lần so với thế hệ trước. Máy có màn hình 6,5 inch Super Retina XDR, hỗ trợ ProMotion 120 Hz, Always-On Display và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nits.

Ảnh: Apple

Camera Fusion 48MP mang lại ảnh chất lượng cao với nhiều tiêu cự, trong khi camera trước 18MP Center Stage lần đầu có cảm biến vuông, hỗ trợ quay 4K HDR và tính năng Dual Capture quay đồng thời cả trước và sau.

iPhone Air dùng chip A19 Pro kết hợp GPU 5 nhân, hỗ trợ xử lý AI ngay trên thiết bị. Modem C1X và chip mạng N1 cho tốc độ kết nối nhanh gấp đôi và tiết kiệm pin hơn. Máy cũng chuyển sang eSIM hoàn toàn, hỗ trợ hơn 200 nhà mạng toàn cầu.

iPhone 17: nâng cấp màn hình, camera và dung lượng lưu trữ

Cùng với iPhone Air, Apple cũng giới thiệu iPhone 17, mẫu máy phổ thông nhưng được làm mới để gần hơn với bản Pro. Máy sở hữu màn hình 6,3 inch, lớn hơn 0,2 inch so với iPhone 16, và nâng cấp tần số quét từ 60 Hz lên 120 Hz.

Ảnh: Apple

iPhone 17 có camera siêu rộng 48 MP, bổ sung thêm lựa chọn màu sắc gồm tím lavender, xanh mist, đen, trắng và xanh sage. Giá bán khởi điểm là 799 USD, cao hơn iPhone 16 (699 USD), nhưng dung lượng lưu trữ cơ bản cũng tăng gấp đôi, từ 128 GB lên 256 GB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: thay đổi thiết kế camera, khung viền mới

Bản Pro của iPhone 17 tập trung nâng cấp phần mặt lưng. Cụm ba camera nay được bố trí trong một dải ngang chạy hết chiều rộng máy, trong khi đèn flash, cảm biến ánh sáng và micro được đặt lệch hẳn sang bên phải. Logo Apple nằm ở trung tâm, tạo sự cân đối với vị trí MagSafe.

Ảnh: Apple

Khác biệt lớn khác là khung viền: iPhone 17 Pro thay thế chất liệu titan quen thuộc bằng nhôm, mang lại diện mạo mới.

Giá bán của iPhone 17 Pro là 1.099 USD, còn Pro Max là 1.199 USD.

Cả bốn mẫu máy đều chạy iOS 26 với giao diện Liquid Glass và Apple Intelligence, nền tảng AI tích hợp sẵn. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 12-9, sản phẩm sẽ chính thức bán ra ngày 19-9.