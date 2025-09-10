Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Apple ra mắt iPhone Air: mỏng nhất lịch sử, chip A19 Pro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

Tại sự kiện lớn vừa diễn ra, Apple chính thức công bố loạt iPhone mới gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và phiên bản đặc biệt iPhone Air. Đây là mẫu iPhone mỏng nhất lịch sử, chỉ 5,6 mm, nhẹ nhưng bền nhờ khung titan, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt.

Theo Apple, tên gọi “Air” gợi nhớ đến MacBook Air, iPad Air, vốn được định vị là mỏng nhẹ và hiện đại. Nó cũng gợi lại thời kỳ smartphone từng chạy đua độ mỏng. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố phần mềm và khả năng xử lý thông minh mới là điểm then chốt.

iPhone Air: thiết kế siêu mỏng, camera Fusion 48MP

iPhone Air sử dụng khung titan cấp độ 5 cùng mặt kính Ceramic Shield 2 ở cả trước và sau, tăng khả năng chống trầy gấp ba lần, chống nứt vỡ gấp bốn lần so với thế hệ trước. Máy có màn hình 6,5 inch Super Retina XDR, hỗ trợ ProMotion 120 Hz, Always-On Display và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nits.

hero-pkj0eg4w6ki2-xlarge.jpg
Ảnh: Apple

Camera Fusion 48MP mang lại ảnh chất lượng cao với nhiều tiêu cự, trong khi camera trước 18MP Center Stage lần đầu có cảm biến vuông, hỗ trợ quay 4K HDR và tính năng Dual Capture quay đồng thời cả trước và sau.

iPhone Air dùng chip A19 Pro kết hợp GPU 5 nhân, hỗ trợ xử lý AI ngay trên thiết bị. Modem C1X và chip mạng N1 cho tốc độ kết nối nhanh gấp đôi và tiết kiệm pin hơn. Máy cũng chuyển sang eSIM hoàn toàn, hỗ trợ hơn 200 nhà mạng toàn cầu.

iPhone 17: nâng cấp màn hình, camera và dung lượng lưu trữ

Cùng với iPhone Air, Apple cũng giới thiệu iPhone 17, mẫu máy phổ thông nhưng được làm mới để gần hơn với bản Pro. Máy sở hữu màn hình 6,3 inch, lớn hơn 0,2 inch so với iPhone 16, và nâng cấp tần số quét từ 60 Hz lên 120 Hz.

93dccad0-8dab-11f0-b6ef-d121f28d.jpg
Ảnh: Apple

iPhone 17 có camera siêu rộng 48 MP, bổ sung thêm lựa chọn màu sắc gồm tím lavender, xanh mist, đen, trắng và xanh sage. Giá bán khởi điểm là 799 USD, cao hơn iPhone 16 (699 USD), nhưng dung lượng lưu trữ cơ bản cũng tăng gấp đôi, từ 128 GB lên 256 GB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max: thay đổi thiết kế camera, khung viền mới

Bản Pro của iPhone 17 tập trung nâng cấp phần mặt lưng. Cụm ba camera nay được bố trí trong một dải ngang chạy hết chiều rộng máy, trong khi đèn flash, cảm biến ánh sáng và micro được đặt lệch hẳn sang bên phải. Logo Apple nằm ở trung tâm, tạo sự cân đối với vị trí MagSafe.

highlights-ios-empnwsdz698i-lar.jpg
Ảnh: Apple

Khác biệt lớn khác là khung viền: iPhone 17 Pro thay thế chất liệu titan quen thuộc bằng nhôm, mang lại diện mạo mới.

Giá bán của iPhone 17 Pro là 1.099 USD, còn Pro Max là 1.199 USD.

Cả bốn mẫu máy đều chạy iOS 26 với giao diện Liquid Glass và Apple Intelligence, nền tảng AI tích hợp sẵn. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 12-9, sản phẩm sẽ chính thức bán ra ngày 19-9.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhận tài trợ chuyển đổi số từ VietinBank

Tin tức

(GLO)-Ngày 28-8, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Phú Tài tặng hệ thống phần mềm thanh toán viện phí trực tuyến; hệ thống phần mềm đăng ký khám bệnh; thiết bị Kiosk TAG, phần mềm tiếp đón bệnh nhân tự động cho Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

null