Cô gái Estonia đăng quang ngoạn mục tại giải môtô nước Bình Định

So kè cùng Jasmiin Ypraus đến những chặng đua cuối cùng là đương kim vô địch Ski Ladies GP1 2023, Jessica Chavanne - nữ tay đua gặp sự cố máy và phải bỏ cuộc ở ngày thi đấu cuối cùng.

Chiều 24/3, nữ tay đua 23 tuổi Jasmiin Ypraus (Estonia, mang số hiệu 64) là vận động viên được vinh danh ở bục cao nhất hạng mục Ski Ladies của chặng đua Grand Prix of Bình Định năm 2024.

Các tay đua bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Giải Vô địch Thế giới môtô nước UIM-ABP Aquabike World Championship tại "trường đua xanh" Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nhằm xác định các nhà vô địch chặng đua Grand Prix of Bình Định.

"Tôi cảm thấy rất tiếc cho sự cố của Jessica Chavanne bởi cô ấy là một tay đua cừ khôi và hoàn toàn xứng đáng có mặt ở top đầu. Tôi tin rằng cô ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bởi Jessica luôn là một đối thủ đáng gờm," nữ tân vương của hạng mục Ski Ladies chia sẻ.

Sau màn thi đấu của các quý cô, những tay đua nam bước vào tranh tài ở hạng mục Ski Division. Cuộc đua diễn ra vô cùng gay cấn khi top 3 lần lượt là Quinten Bossche (Bỉ, mang số hiệu 98), Oliver Koch Hansen (Đan Mạch, mang số hiệu 66) và Kevin Reiterer (Hungary, mang số hiệu 90) liên tục bám sát nhau.

Chung cuộc, Quinten Bossche đã khẳng định đẳng cấp để về Nhất ở hạng mục Ski Division tại Grand Prix of Bình Định 2024. Xếp sau vận động viên người Bỉ lần lượt là Oliver Koch Hansen và Kevin Reiterer.

"Đối thủ của tôi chính là động lực giúp tôi có thể đua nhanh nhất có thể, để về đích ở vị trí đầu tiên," Quinten Bossche phấn khích sau danh hiệu ở hạng mục Ski Division tại Grand Prix of Bình Định 2024.

Ở hạng mục thi đấu cuối cùng là Runabout GP1, Đầm Thị Nại dậy sóng với các màn trình diễn đầy kịch tính của 20 tay đua.

Chung cuộc, tay đua mang số hiệu 04 là Samuel Johansson (Thụy Điển) vượt qua đối thủ giàu kinh nghiệm là Francois Medori (Pháp, số hiệu 41) để được vinh danh ở vị trí cao nhất của đấu trường Grand Prix of Bình Định 2024.

"Tôi gặp rất nhiều áp lực đến từ Medori từ các chặng đua, anh ấy vô cùng mạnh mẽ và là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, vượt qua mọi chướng ngại và chính những điều đó dẫn tôi đến chiến thắng," tay đua trẻ người Thụy Điển phấn khích phát biểu sau màn thể hiện tài năng.

Chiến thắng chung cuộc ở hạng mục Runabout GP1 cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời mà Samuel Johansson tự dành tặng cho bản thân: "Tôi sẽ qua tuổi 22 vào ngày mai và đây đúng là món quà tuyệt vời cho tôi. Tôi đã có những trải nghiệm rất tuyệt trong lần đầu tiên đến Việt Nam, cũng là lần đầu tiên giành chiến thắng cho tôi và đặc biệt là đội của tôi."

Sau chặng đua Grand Prix of Bình Định, Giải đua Vô địch Thế giới môtô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm: EUROPE (31/5-2/6); Grand Prix of Italy (21/6-23/6); EUROPE (1/7-4/7) và Grand Prix of Indonesia (23/11-24/11). Nhà vô địch chung cuộc được quyết định bằng tổng điểm tích lũy qua các chặng.