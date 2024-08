Chuyển công an điều tra hơn 40 tấn phân bón giả

Ngày 8-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với một lô hàng phân bón giả trên 40 tấn tại hộ kinh doanh Lê Thị P., tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu kinh doanh phân bón kém chất lượng do Công ty TNHH SX&TM Xuân Hà Ninh Bình (địa chỉ tại tổ 6, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) sản xuất.

Sau đó, đơn vị này đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hoạt động kinh doanh phân bón của một số cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Thiệu Hóa và phát hiện 3 hộ kinh doanh có hành vi vi phạm.

Ngày 16-7, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt 3 hộ kinh doanh buôn bán phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa và chất lượng với tổng số tiền trên 162 triệu đồng, buộc tiêu hủy 10,5 tấn phân bón giả.

Ngoài ra, căn cứ hành vi vi phạm, Đoàn Thanh tra đã bàn giao hồ sơ, chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với lô hàng phân bón giả hơn 40 tấn tại hộ kinh doanh Lê Thị P.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)