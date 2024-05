Chuyện cô học trò đạt giải ba cuộc thi vẽ tranh về Điện Biên Phủ

Phát động từ ngày 1-3 đến 10-4, cuộc thi “Vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay” do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trong cả nước.

Mục đích của cuộc thi là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thiếu niên, nhi đồng về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân; từ đó, giáo dục học sinh rèn luyện, phấn đấu học tập, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Cuộc thi nhận được hơn 420.000 bức tranh của các em 6-15 tuổi trong cả nước tham gia. Cuối tháng 4 vừa qua, Ban tổ chức đã công bố danh sách các tác phẩm đạt giải gồm: 10 giải nhất, 20 giải nhì, 40 giải ba và 54 giải khuyến khích. Trong đó, em Mai Đinh Linh Đan đạt giải ba.

Trò chuyện cùng chúng tôi, Đan chia sẻ: Trung tâm của bức tranh là hình ảnh các bạn học sinh cùng cô giáo đến thăm, tặng quà cho các chú bộ đội, Mẹ Việt Nam Anh hùng-những người có đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Phía trên là hình ảnh tái hiện Anh hùng Trần Can cùng các chiến sĩ giương cao ngọn cờ tại cứ điểm Him Lam-trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. 2 góc của bức tranh được điểm xuyết bằng hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay đang thay da đổi thịt với những ruộng lúa bậc thang trù phú, những vụ mùa bội thu.

Bức tranh còn có điểm nhấn với dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn” như chính thông điệp mà em muốn truyền tải đến tất cả người xem.

Chia sẻ về niềm đam mê hội họa của mình, Đan kể: Từ nhỏ, em đã thích vẽ tranh, tạo hình. Ngoài giờ học, em thường vẽ tranh về các nhân vật hoạt hình. Dịp sinh nhật bạn, em tự tay vẽ, trang trí một tấm thiệp chúc mừng. Với em, để vẽ được một bức tranh đẹp thì không phải dễ dàng.

Trước khi vẽ, em lên ý tưởng, rồi triển khai bố cục, hình ảnh, chi tiết, màu sắc. Với mỗi bức tranh, em luôn cố gắng tạo điểm nhấn, làm nổi bật nội dung.

Khi được hỏi về ước mơ của bản thân, Đan cười hiền: “Trước mắt, em sẽ cố gắng học thật giỏi. Bên cạnh đó, em tiếp tục phát huy năng khiếu hội họa để vẽ được nhiều bức tranh tuyệt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, qua đó giới thiệu, quảng bá với bạn bè thế giới”.

Người truyền cảm hứng vẽ tranh cho Đan chính là mẹ em. Là giáo viên dạy Mỹ thuật, chị Đinh Thị Hội đã gợi mở, khuyến khích đam mê bằng cách đăng ký cho Đan tham gia các cuộc thi để trải nghiệm ngay từ những ngày đầu tiên ngồi trên ghế nhà trường. Khi mới học mầm non, Đan đã đạt giải tiềm năng tại cuộc thi vẽ tranh cổ động phòng-chống Covid-19 do Đoàn xã Ia Ake tổ chức.

“Gia đình thực sự hạnh phúc với kết quả mà Linh Đan đạt được tại một cuộc thi quy mô toàn quốc. Hy vọng đây sẽ là động lực giúp con theo đuổi đam mê của mình”-chị Hội phấn khởi cho hay.

Thầy Đồng Xuân Huyền-Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phan Chu Trinh-cho biết: Liên Đội đã cùng giáo viên Mỹ thuật chọn 20 học sinh có năng khiếu hội họa để định hướng đề tài và hướng dẫn các em thể hiện ý tưởng lên tranh vẽ tham gia cuộc thi. Trong đó, bức tranh của Đan ấn tượng nhất và mang tính giáo dục cao. Giải ba toàn quốc cuộc thi là kết quả xứng đáng với nỗ lực của em. Đây không chỉ là niềm vui của bản thân em, gia đình mà là niềm tự hào của cả thầy cô, bạn bè.

Ngoài năng khiếu hội họa, Đan còn đều tất cả các môn và rất tích cực tham gia các hoạt động của trường. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI-2023, em xuất sắc giành huy chương vàng môn cờ vua nội dung đơn nữ 7-9 tuổi. Mong rằng với niềm đam mê và nỗ lực, em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai.