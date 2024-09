Chư Prông thu ngân sách tăng 13%

Quang cảnh hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện Chư Prông. Ảnh: K.L

Theo báo cáo của UBND huyện, ước tính đến ngày 30-9, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 77 ngàn ha, đạt 100,09% kế hoạch, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được 59 tỷ đồng, đạt gần 93% dự toán tỉnh giao, đạt trên 73% dự toán HĐND huyện giao và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 14 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1 tỷ đồng; cấp mới 178 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với số vốn đăng ký 36,3 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 356 doanh nghiệp, 32 hợp tác xã và hơn 4.300 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Huyện có 8/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong 3 tháng cuối năm, UBND huyện sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu của năm 2024. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội.