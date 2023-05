Tin liên quan Tin tức sáng 7-4: Nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua huyện Đak Đoa: Đề xuất xử lý nhà thầu thi công chậm tiến độ

Quốc lộ 19 đoạn qua thôn 4 (xã Thăng Hưng) có chiều dài khoảng 0,5 km đang được nâng cấp, sửa chữa. Tuy háo hức mong chờ việc nâng cấp sớm được hoàn thành để giúp việc đi lại, chuyên chở hàng hóa thuận tiện hơn, nhưng cũng khiến nhiều hộ dân bức xúc. Nguyên nhân là đơn vị thi công đã xây mương nước và sẽ nâng cốt đường lên cao ngất ngưởng, có đoạn hơn 1 m, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Anh Lê Văn Trí bày tỏ: “Đoạn quốc lộ 19 qua nhà tôi được đôn lên cao chừng 1 m. Khi họ xây dựng xong mương thoát, sân nhà tôi sụp xuống như cái hầm. Mỗi lần trời mưa, nước từ trên cao chảy về gây ngập sân. Có khi nước dâng cao tràn vào nhà. Thế là tôi phải bỏ hơn 10 triệu đồng mua 5 xe đất về đổ để đôn cao mặt sân, tránh ngập. Riêng ngôi nhà của người thân ở sát bên, nhiều lần bị ngập nửa nhà và bị mương nước che gần đến mái. Có hôm mưa to, không kịp chuyển, đồ đạc bị ngập trong nước. Một số thiết bị điện tử bị hư hại nặng. Thi công thì phải tính toán sao cho phù hợp, chứ như này thì ảnh hưởng đến cuộc sống bà con nhiều quá”.

Tương tự, chị Trần Thị Hải cũng bức xúc đối với việc thi công nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua thôn. “Cái nền đường này vốn đã cứng, có bị sụp lún gì đâu. Chả hiểu vì sao họ lại không để như thế mà nâng lên cao đến cả 1 m. Nếu họ thi công xong, nhà tôi sẽ thụp xuống còn nền đường lên cao hơn nửa nhà, gây mất thẩm mỹ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn giao thông. Chắc chắn gia đình tôi cũng sẽ thiệt hại về mặt kinh tế bởi nhà sụp hẳn xuống dưới mặt đường cả mét thì mấy khách muốn ghé mua. Mà muốn xây nhà cao lên thì không có tiền. Còn thời gian vừa rồi, đơn vị thi công làm cẩu thả khiến nước mưa xối vào nhà như lũ, gây ngập lụt. Mà có phải nước không đâu, bùn đỏ và rác tấp vào nhà, gia đình phải dọn rửa sặc sừ. Tôi đã nhiều lần kiến nghị với thôn để họ báo cấp trên có biện pháp xử lý, khắc phục mà chưa thấy động thái gì”-chị Hải bày tỏ.

Ông Nguyễn Phước Minh-Tổ trưởng thôn 4 xác nhận: “Mấy lần họp thôn, chúng tôi ghi nhận ý kiến của bà con về việc này. Họ kiến nghị cần có biện pháp xử lý vì thi công nâng cao nền đường quá sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, nguy cơ mất an toàn giao thông. Bà con cũng đề nghị đơn vị thi công xử lý tránh để nước ngập nhà dân hễ có mưa to. Chúng tôi đã báo với xã những kiến nghị của công dân trong thôn. Cách đây mấy hôm, mưa to, nước tràn vào nhà dân rồi ứ lại, chúng tôi phải vận động nhân dân trong thôn đi khơi mương thoát và yêu cầu đơn vị thi công mang máy ra làm cùng”.

Bà Bùi Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng thông tin: "Qua nắm thông tin việc thi công quốc lộ 19 ngang qua địa bàn quá cao, gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Chúng tôi cũng trao đổi với đơn vị chủ đầu tư để có giải pháp phù hợp khắc phục tồn tại, tránh ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân và tuyên truyền bà con chấp hành chủ trương của nhà nước để việc thi công được triển khai đúng tiến độ".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Tân-Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ Giao thông-Vận tải) cho biết: "Trước đây quốc lộ 19 ngang qua địa phận xã Thăng Hưng là cấp 4, 5 và nay được nâng cấp thành cấp 3 đồng bằng. Vì vậy, có nhiều đoạn phải nâng hoặc hạ nền đường lên, xuống cho đúng quy chuẩn của đường. Do đường nằm trên sườn dốc nên việc thiết kế, thi công phải có tính toán, xử lý cho phù hợp với thực tế. Đối với đoạn nâng cao lên, đơn vị thi công sẽ có làm khớp nối cho phù hợp, đảm bảo việc đi lại của người dân sau này. Đường sau khi thi công có rãnh thu nước nên cũng sẽ không xảy ra tình trạng ngập lụt".

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên trên quốc lộ 19 do Ban quản lý dự án 2 (thuộc Bộ Giao thông-Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 143 km, từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) qua Chư Prông, Mang Yang và thị xã An Khê đến Cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Tổng mức đầu tư nâng cấp quốc lộ 19 khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỉ đồng). Thời gian thi công dự án từ tháng 8.2021, dự kiến hoàn thành năm 2023.