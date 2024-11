Chư Păh nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2024

Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên-Chủ tịch UBND huyện Chư Păh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Hội nghị đánh giá, năm 2024 phần lớn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất 8.962 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 10,03% so với năm 2023). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý; trong đó, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 36,5% cơ cấu kinh tế (tăng 0,06% so với năm 2023).

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 94,797 tỷ đồng (bằng 196,96% kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53 triệu đồng/người/năm (đạt 100% kế hoạch, tăng 4,95% so với năm 2023). Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện giảm còn 5,46% (tương đương mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,7%). Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 96,35% (tăng 0,46% so với năm 2023)...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết như: tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; xã Ia Mơ Nông chưa về đích nông thôn mới như kế hoạch; giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của huyện vẫn còn trễ hạn...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2025 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, huyện tiếp tục tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng-chống cháy rừng, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm.

Bên cạnh đó, triển khai và hoàn thành công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện; giải ngân kịp thời vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sản xuất, hoạt động của Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện Chư Păh để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; tăng thu ngân sách địa phương.

Ngoài ra, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; giảm nghèo; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...