Chư Păh ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với VNPT Gia Lai

Tại buổi lễ, hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tập trung vào 6 nội dung gồm: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp; xây dựng và phát triển chính quyền số; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số dựa trên nền tảng là công dân số.

Đồng thời, triển khai hệ thống an toàn, an ninh mạng, các giải pháp an toàn thông tin, giải pháp và nâng cao năng lực ứng cứu, xử lý sự cố và thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại địa phương.

Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND huyện Chư Păh và VNPT Gia Lai nhằm phát huy tối đa thế mạnh của hai bên để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của huyện Chư Păh.