Chư Păh có 3.385 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ

(GLO)- Ngày 17-10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự- nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024.

Toàn huyện có 3.385 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18-27 tuổi) chưa thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, qua khám, sàng lọc sơ tuyển để thực hiện nghĩa vụ quân sự-nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 có 706 công dân đủ điều kiện tiêu chuẩn về trình độ, đạo đức, chính trị để phát lệnh gọi nhập ngũ. Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Chư Păh được giao chỉ tiêu là 134 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân; trong đó 114 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, 20 chỉ tiêu nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc như: Một số công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương; trường hợp công dân đỗ vào các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; công tác khám sức khỏe sơ tuyển; phương án xử lý đối với những công dân không chấp hành đúng Luật Nghĩa vụ quân sự...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nay Kiên-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện-nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, các ngành và các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự; triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở công tác thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.

KHÁNH PHONG