Chính phủ Pháp công bố danh sách nội các mới

(GLO)- Việc tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng và công bố nội các mới được xem là bước đi nhằm ổn định chính trường Pháp, trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ và ngân sách quốc gia sắp đến hạn trình.

Sau một tuần chính trường Pháp đầy biến động, Điện Élyseé (Phủ Tổng thống Pháp) tối ngày 12-10 đã chính thức công bố danh sách chính phủ mới do Thủ tướng Sébastien Lecornu đứng đầu, đánh dấu sự trở lại của ông chỉ vài ngày sau khi nội các đầu tiên của ông buộc phải từ chức.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ mới gồm 34 thành viên, được mô tả là “sự pha trộn giữa kinh nghiệm chính trị và xã hội dân sự”, với mục tiêu mang lại hình ảnh dung hòa và ổn định trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái.

Thủ tướng Sebastien Lecornu (phải) và các thành viên trong chính phủ được công bố ngày 12-10. Ảnh: AFP

Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, từng là Bộ trưởng Quốc phòng và là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron.

Theo nguồn tin từ Điện Matignon (Phủ Thủ tướng Pháp), ông Lecornu muốn "tạo nên một tập thể kết hợp giữa các chuyên gia kỹ trị, các nghị sĩ ôn hòa và những gương mặt mới từ xã hội dân sự”.

Trong danh sách mới, ông Roland Lescure tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính, phụ trách lập ngân sách và kiểm soát nợ công. Ông Jean-Noel Barrot vẫn là Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi ông Gerald Darmanin tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Việc giữ nguyên ba bộ quan trọng này cho thấy chính phủ Lecornu hướng tới sự ổn định hơn là thay đổi mạnh mẽ.

Một thay đổi đáng chú ý là việc ông Laurent Nunez - cảnh sát trưởng Paris và cựu lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa DGSI - được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, thay thế ông Bruno Retailleau, lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Ông Nunez từng phụ trách công tác an ninh cho Thế vận hội Paris 2024.

Ở Bộ Quốc phòng, bà Catherine Vautrin - chính trị gia trung hữu kỳ cựu, từng là Bộ trưởng Lao động và từng phục vụ dưới thời các cựu tổng thống Jacques Chirac và Francois Bayrou - sẽ đảm nhận vị trí thay ông Lecornu. Bà được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối hỗ trợ quân sự cho Ukraine và xử lý các vấn đề an ninh châu Âu.

Bộ Giáo dục được giao cho ông Edouard Geffray, một công chức giàu kinh nghiệm, thay thế cựu Thủ tướng Elisabeth Borne. Việc bổ nhiệm một nhân vật kỹ trị được xem là động thái nhằm xoa dịu dư luận trong lĩnh vực giáo dục, vốn đang đối mặt nhiều tranh cãi về cải cách.

Tuy nhiên, phản ứng của phe đối lập vẫn gay gắt. Đảng cực tả France Unbowed tuyên bố sẽ đệ đơn bất tín nhiệm chính phủ ngay đầu tuần, trong khi đảng cực hữu National Rally của bà Marine Le Pen tiếp tục kêu gọi tổng tuyển cử sớm. Đảng Xã hội, lực lượng mà chính phủ cần để vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm, vẫn giữ thái độ dè dặt. Lãnh đạo đảng, ông Olivier Faure, từ chối bình luận sau khi danh sách nội các được công bố. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa bảo thủ đã trục xuất sáu thành viên chấp thuận tham gia nội các mới, cho thấy mức độ chia rẽ nghiêm trọng trong chính trường Pháp.

Chính phủ mới đang đối mặt cuộc chiến cam go để tồn tại, sau khi cơ quan lập pháp phế truất hai người tiền nhiệm của ông Lecornu vì cố thuyết phục quốc hội thông qua biện pháp cắt giảm hàng tỷ USD chi tiêu để cân đối ngân sách quốc gia. Nhiều nghị sĩ cũng bất mãn với việc ông được tái bổ nhiệm.

Chính phủ mới của Pháp sẽ phải trình dự thảo ngân sách năm 2026 trước hạn chót 14-10, nhằm đảm bảo quốc hội có đủ 70 ngày theo quy định hiến pháp để xem xét kỹ lưỡng kế hoạch này trước khi hết năm.

Nhiệm vụ trước mắt của chính phủ mới là trình dự luật ngân sách, duy trì ổn định chính trị và khôi phục lòng tin của cử tri trong bối cảnh nước Pháp vẫn bị chia rẽ sâu sắc sau nhiều tháng bất đồng chính trị.