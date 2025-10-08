Chiều 8-10, giá vàng miếng tiếp tục tăng thêm 1,1 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước hôm nay chứng kiến 2 phiên tăng giá liên tiếp. Sau khi tăng 800.000 đồng vào buổi sáng, chiều nay, vàng miếng lại tăng thêm 1,1 triệu đồng, đưa giá lên mức lịch sử 142,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng chiều nay tại một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ đang niêm yết chiều mua-bán ở mức 140,5-142,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào cao hơn mặt bằng chung 1 triệu đồng với giá 141,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giữ mốc mua vào với 140 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng, Phú Quý đang giao dịch ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 138-139,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 136,8-139,8 triệu đồng/lượng; SJC mua vào ở mức 136,8-139,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 141,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.017 USD/ounce-tăng 37,36 USD/ounce so với đầu buổi sáng. Giá vàng hôm nay lập đỉnh lịch sử mới, vượt mọi dự báo trước đó.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 127,3 triệu đồng/lượng.