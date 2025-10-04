Cháy lớn ở kho vàng mã tại phường Pleiku lúc rạng sáng

(GLO)- Sáng 4-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa dập tắt 1 đám cháy xảy ra tại cơ sở kinh doanh vàng mã trên địa bàn phường Pleiku.

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc xảy ra đám cháy ở cơ sở kinh doanh vàng mã của ông N.V.Q. (SN 1994) nằm trên đường Trần Kiên (thuộc tổ 4, phường Pleiku).

Ngọn lửa đã bùng phát dữ dội trong đêm. Ảnh: Tuấn Anh

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng xuất 3 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước cùng 30 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để triển khai đội hình chữa cháy.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH dập tắt. Ảnh: Tuấn Anh

Thời điểm trên, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội ở cả mặt trước và mặt sau của ngôi nhà có diện tích khoảng 90 m2. Trong ngôi nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy với số lượng lớn nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Rất may, thời điểm này trong căn nhà không có người ở lại.

Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. Ảnh: Tuấn Anh

Đặc biệt, ngôi nhà nằm ở khu vực đông dân cư, không gian chật hẹp nên khả năng lây lan sang các nhà lân cận cao. Do đó, lực lượng Công an đã tập trung khoanh vùng đám cháy để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Vụ cháy xả ra trong đêm ở kho vàng mã. Clip: Tuấn Anh

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Hàng hóa là vàng mã cùng một số vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.