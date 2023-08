Cây si đè chết 1 người đang trú mưa ở TP Thủ Đức

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện hiệu quả chiến lược trọng tâm để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Long An.

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định Thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long và Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long, Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chỉnh lý lại khái niệm công trình quốc phòng; đồng thời, bổ sung nội dung 'công trình quốc phòng có thể nằm trong hoặc ngoài khu quân sự' cho rõ nghĩa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh....

Cơ quan công an khẳng định chưa đủ cơ sở để xác định ông B.C bắt cóc cháu bé 7 tuổi đang gây xôn xao dư luận.

Khi đang đi lên rẫy keo nhà mình để đốt thực bì, 2 vợ chồng ở Quảng Bình không may bị sét đánh khiến người chồng chết tại chỗ, còn người vợ bị thương.

Khoảng 30 phút truy đuổi, người dân và lực lượng công an bắt được nghi phạm bắt cóc bé gái 8 tuổi xảy ra tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Đầu giờ chiều 18/8, một nam thanh niên đi vào một tiệm vàng ở thôn Thị Trung (Hưng Yên), dùng búa đập vỡ kính quầy trưng bày để lấy vàng rồi tẩu thoát; Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng.

Hai chủ tiệm vàng tại TP Châu Đốc vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.