Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh có 8 đơn vị gồm: Hội Đông y, Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Cựu tù chính trị yêu nước và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Năm 2023, Hội Đông y là Trưởng khối và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là Phó trưởng Khối thi đua.

Tại buổi ký kết, các đơn vị trong khối đã thông qua giao ước thi đua năm 2023 và đóng góp các ý kiến, thống nhất các nội dung đề ra. Theo đó, năm 2023, Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp tỉnh phấn đấu thực hiện 3 nội dung gồm: nội dung 1, thi đua phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh (550 điểm); nội dung 2, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị (200 điểm); nội dung 3, thực hiện các nhiệm vụ thi đua khen thưởng (200 điểm).

Trên cơ sở các chỉ tiêu đã ký kết giao ước thi đua, các đơn vị thành viên thường xuyên phát động và duy trì các phong trào thi đua ở đơn vị mình nhằm động viên cán bộ, viên chức, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua đã đề ra. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các hoạt động thi đua đã phát động, rút ra bài học kinh nghiệm sau đợt phát động thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động thi đua đã được thống nhất, chấp hành tốt các quy định về chế độ thông tin báo cáo.

Tại buổi ký kết giao ước thi đua, Khối thi đua các tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp Gia Lai cũng đã phát động thi đua năm 2023. Theo đó, Khối thi đua phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 8/8 đơn vị thành viên trong khối đạt các tiêu chí trong bảng điểm thi đua, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chương trình hoạt động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu 70% trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10% đạt hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; phấn đấu các tổ chức có chi bộ Đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi đoàn, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vững mạnh, xuất sắc; 100% cơ quan xếp loại đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 và không vi phạm về an toàn giao thông; tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do cấp trên phát động và các hoạt động của khối…