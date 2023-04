Bùi Thị Hiền đạt giải A hội thi bí thư chi bộ giỏi ngành Công an Gia Lai

(GLO)-Ngày 26-4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức thi bí thư chi bộ giỏi (vòng chung kết). Dự hội thi có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Đinh Hữu Ninh-Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tham gia tranh tài tại vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi Công an tỉnh có 5 thí sinh đại diện cho 5 cụm thi đua của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã. Cụ thể, thí sinh Tô Ngọc Tần-Bí thư Chi bộ cơ sở Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ; Chu Ngọc Điến-Bí thư Chi bộ 2, Trại tạm giam Công an tỉnh; Bùi Thị Hiền-Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh; Trần Ngọc Sơn-Bí thư Chi bộ Công an xã Chư Á; Siu H’Ngát-Bí thư Chi bộ An ninh, Đảng bộ Công an thị xã Ayun Pa. Đây là 5 thí sinh đã xuất sắc vượt qua 2 vòng sơ tuyển, vòng thi cụm được tổ chức trước đó. Tại hội thi lần này, 5 thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi là tự giới thiệu, trắc nghiệm, thuyết trình và vấn đáp để Ban giám khảo đánh giá, chấm điểm.

Kết thúc hội thi, thí sinh Bùi Thị Hiền đạt giải A, Siu H’Ngát và Chu Ngọc Điến đạt giải B, Tô Ngọc Tần và Trần Ngọc Sơn đạt giải C. Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi còn trao giải 3 giải thưởng phụ: Tự giới thiệu ấn tượng nhất cho thí sinh Tô Ngọc Tần, trả lời câu hỏi hay nhất cho thí sinh Chu Ngọc Điến, thuyết trình xuất sắc nhất cho thí sinh Bùi Thị Hiền.

Thí sinh Bùi Thị Hiền cũng sẽ là đại diện của Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tới đây. Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh trao 26 giấy khen cho 26 cá nhân có thành tích nổi bật trong hội thi toàn ngành.