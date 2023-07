Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 cho 80 học viên

(GLO)- Sáng 31-7, tại TP. Đà Nẵng, Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa 9 7 , năm học 202 3 . D ự lễ khai giảng có Đại tá Võ Văn Bá -Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cùng lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (khóa 97) có 80 học viên đến từ 11 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trong đó, tỉnh Gia Lai có 12 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố.

Chương trình bồi dưỡng gồm 20 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; kết hợp kinh tế, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; những nguyên tắc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập bài một số nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; tập bắn súng K54; tham quan, nghiên cứu thực tế tại các đơn vị quân đội và kiểm tra cuối khóa.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần cập nhật, củng cố kiến thức, nhận thức để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương.