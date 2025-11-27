Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng bà con dựng lại cuộc sống

(GLO)- Ngày 26 và 27-11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện để duy trì các hoạt động nghĩa tình nhằm san sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 27-11, tại xã đảo Nhơn Châu, Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp Đảng ủy, UBND xã Nhơn Châu và các đơn vị, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành lập đoàn đi đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng 40 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân xã đảo. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã vận động quyên góp và tổ chức trao tặng 17 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và gia đình chiến sĩ bị thiệt hại do bão lũ. Đơn vị cũng cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ người dân khắc phục nhà cửa, công trình hư hại.

Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trao quà hỗ trợ lũ lụt cho người dân xã Tuy Phước Đông. Ảnh: ĐVCC

Cũng trong ngày 27-11, Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cùng các nhà hảo tâm trao tặng 150 suất quà cho bà con vùng ngập lụt ở thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông.

Trước đó, vào ngày 26-11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 5 tấn gạo vận động từ các nhà hảo tâm cho người dân khu vực ngập lụt ở địa bàn khu phố 6 (phường Quy Nhơn Đông).

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp các đơn vị trao tặng gạo, nhu yếu phẩm cho người dân xã Ngô Mây. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm, tại tại địa bàn các xã Cát Tiến và Ngô Mây, Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp các đơn vị vận chuyển, trao tặng 4,5 tấn gạo cùng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) cho các trường hợp chịu nhiều tổn thất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân, các Đồn Biên phòng cũng triển khai lực lượng giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà cửa, công trình, sắp xếp đồ đạc vật dụng để ổn định sinh hoạt, cuộc sống.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Lý sửa chữa chuồng heo cho cụ Hồ Thị Lan ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Đ﻿VCC

Mới đây, Đồn Biên phòng Nhơn Lý cử 12 cán bộ chiến sĩ đến nhà giúp cụ bà Hồ Thị Lan (90 tuổi, ở thôn Mỹ Trung, xã Tuy Phước Đông) dọn dẹp bùn đất, cây cối ngã đổ, sửa nhà cửa.

“Hết bão rồi đến lũ, nhà thì bị bay mái tôn, chuồng heo chuồng gà sập mất một nửa, cây cối trong vườn ngã rạp hết, tôi già yếu chỉ biết ngồi nhìn. Không có các cháu bộ đội về giúp thì biết đến bao giờ mới làm cho xong”-cụ Lan xúc động nói.