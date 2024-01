Bình Thuận: Đề nghị kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm

Sau khi cướp ngân hàng tại Quảng Nam, 2 nghi phạm chạy trốn ra huyện miền núi ở Thừa Thiên - Huế thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đang khoanh vùng, truy xét 2 nghi phạm cầm súng xông vào cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh này xảy ra vào ngày hôm qua (19.1).

Chiều 20-1, một lãnh đạo Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đang điều tra vụ cháy xảy ra tại chốt bảo vệ rừng ở thôn Đờ Ha Mi (xã Ba, huyện Đông Giang).

Dù không phải đất do mình sở hữu nhưng lãnh đạo Công ty Khải Tín vẫn lừa đảo bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đăng kiểm viên thuộc Chi cục đăng kiểm số 10 về tội nhận hối lộ, cùng với 3 bị can khác liên quan trong vụ án.

Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.