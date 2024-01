Vụ AIC: Khởi tố, bắt giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh

Mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.

Ngày 19/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Công ty AIC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 3 bị can khác.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với vụ án nêu trên.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Hạnh Chung (nguyên Giám đốc Sở Y tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố Nguyễn Văn Nhường (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) về tội "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.