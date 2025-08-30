Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa-Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa-Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 169, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Binh đoàn đã bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người lao động; quan tâm chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực đã được triển khai như: hỗ trợ xây mới, sửa chữa 751 ngôi nhà với tổng trị giá gần 55 tỷ đồng, trong đó có 26 “Nhà tình nghĩa”, 285 “Nhà đồng đội”, 172 “Nhà đại đoàn kết”, 237 “Nhà ở công nhân”…; tổ chức hơn 250.000 ngày công giúp nhân dân tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; đầu tư làm mới và sửa chữa trên 165 km đường giao thông, 85 cây cầu, 35 công trình nước sạch, 5 nhà trẻ, 3 trường mầm non, 4 nhà rông văn hóa với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.800 lượt đối tượng chính sách và nhân dân vùng biên giới; trao tặng hơn 370.000 suất quà, 335 tấn gạo giáp hạt cùng hàng chục nghìn bộ quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm, với tổng trị giá trên 340 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ công tác nơi khó khăn, đồng thời củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân trên địa bàn chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa biểu dương kết quả đạt được của Binh đoàn 15, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chú trọng thực hiện các chính sách mới về sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quan tâm xây dựng cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Đình Khoa

Nhân dịp này, 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169 được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.