Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÂM DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa-Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

thieu-tuong-doan-quang-hoa-cuc-truong-cuc-chinh-sach-xa-hoi-tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa-Cục trưởng Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 169, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Binh đoàn đã bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người lao động; quan tâm chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực đã được triển khai như: hỗ trợ xây mới, sửa chữa 751 ngôi nhà với tổng trị giá gần 55 tỷ đồng, trong đó có 26 “Nhà tình nghĩa”, 285 “Nhà đồng đội”, 172 “Nhà đại đoàn kết”, 237 “Nhà ở công nhân”…; tổ chức hơn 250.000 ngày công giúp nhân dân tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; đầu tư làm mới và sửa chữa trên 165 km đường giao thông, 85 cây cầu, 35 công trình nước sạch, 5 nhà trẻ, 3 trường mầm non, 4 nhà rông văn hóa với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

quang-canh-hoi-nghi.jpg

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Đình Khoa

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.800 lượt đối tượng chính sách và nhân dân vùng biên giới; trao tặng hơn 370.000 suất quà, 335 tấn gạo giáp hạt cùng hàng chục nghìn bộ quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm, với tổng trị giá trên 340 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ công tác nơi khó khăn, đồng thời củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân trên địa bàn chiến lược.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa biểu dương kết quả đạt được của Binh đoàn 15, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chú trọng thực hiện các chính sách mới về sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quan tâm xây dựng cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

trao-bang-khen.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Đình Khoa

Nhân dịp này, 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169 được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho Tổ Phòng chống tội phạm và 3 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng thường xuyên bán ma túy đá cho các thanh-thiếu niên trên địa bàn sử dụng.

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-  Trưởng thành trong gian khó, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt đã trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh và niềm tự hào để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1) tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Gia Lai: Cứu thành công ngư dân trôi dạt một ngày trên biển

Chính trị

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cho biết: Lúc 19 giờ ngày 12-8, đơn vị đã tiếp cận tàu vận tải VTT-169 (thuộc Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, ở tỉnh Ninh Bình) để tiếp nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

null