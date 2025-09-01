Danh mục
Biểu tình lan rộng ở Indonesia, cảnh báo an ninh cho công dân nước ngoài

PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC (tổng hợp)

(GLO)- Làn sóng biểu tình lan rộng khắp Indonesia đã buộc nhiều quốc gia liên tiếp phát cảnh báo an ninh tới công dân. Trước tình hình bất ổn ngày càng nghiêm trọng, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi toàn dân duy trì đoàn kết.

Loạt cảnh báo an ninh cho công dân nước ngoài

Biểu tình chống chính phủ những ngày qua khiến các đại sứ quán nước ngoài tại Indonesia liên tiếp đưa ra khuyến cáo. Ngày 30-8, Đại sứ quán Australia cảnh báo công dân về nguy cơ bạo lực bùng phát, khuyến cáo tránh xa khu vực biểu tình, kể cả tại đảo du lịch Bali. Công dân Australia được yêu cầu theo dõi sát tình hình qua phương tiện truyền thông và chuẩn bị cho nguy cơ gián đoạn giao thông.

i1.jpg
Người biểu tình đột nhập tư dinh của một nghị sỹ Hạ viện tại Jakarta hôm 30-8. Ảnh: Jakarta Post

Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta trước đó cũng cảnh báo về biểu tình gần Tòa nhà Quốc hội và Dinh Tổng thống, nhấn mạnh khả năng cao xảy ra xung đột bạo lực. Chính quyền thủ đô đã buộc phải phong tỏa một số tuyến đường trung tâm, gây xáo trộn lớn.

Trong khi đó, Đại sứ quán Singapore và Anh khuyến cáo công dân tuyệt đối không tham gia hay đến gần các cuộc tụ tập đông người. Singapore thậm chí còn đề nghị công dân đăng ký dịch vụ trực tuyến của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán Anh cảnh báo rằng nhiều cuộc đụng độ gần đây đã dẫn đến thương vong và có thể trở nên bạo lực mà không báo trước.

Ngoài ra, Đại sứ quán Australia còn thông báo quy định nhập cảnh mới của Indonesia: từ 1-9, khách quốc tế đến một số sân bay phải hoàn thành Thẻ nhập cảnh trực tuyến trước 48 giờ và từ 1-10 áp dụng trên toàn quốc.

Biểu tình bùng phát thành bạo loạn

Nguồn cơn biểu tình xuất phát từ chính sách tăng lương và trợ cấp nhà ở cho nghị sĩ, điều bị dư luận coi là xa rời đời sống thực tế. Đỉnh điểm căng thẳng xảy ra khi một tài xế xe ôm công nghệ thiệt mạng, được cho là do xe cảnh sát cán qua trong cuộc biểu tình. Sự việc đã khiến hàng loạt cuộc tuần hành biến thành bạo loạn, với cảnh đốt phá trụ sở cảnh sát, cơ quan công quyền, bến xe buýt và bến tàu ở nhiều thành phố.

Tổng thống Prabowo Subianto phải hủy chuyến thăm Trung Quốc để trở về trực tiếp chỉ đạo xử lý khủng hoảng. Ngày 31-8, ông triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các đảng phái chính trị và Nội các Đỏ-Trắng, nhằm tìm kiếm giải pháp chung.

mot-tram-thu-phi-o-indonesia-bi-thieu-rui-trong-lan-song-bieu-tinh-leo-thang-anh-reuters.jpg
Một trạm thu phí ở Indonesia bị thiêu rụi trong làn sóng biểu tình leo thang. Ảnh: REUTERS

Theo chuyên gia chính trị khu vực Đông Nam Á, ông Yanuar Nugroho, tình hình Indonesia hiện nay phản ánh “một sự mất cân bằng giữa chính sách của giới tinh hoa và kỳ vọng của người dân”. Ông cảnh báo rằng nếu chính phủ không có các bước đi quyết liệt, bạo loạn có thể kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp tới ổn định chính trị.

Tổng thống Prabowo kêu gọi đoàn kết, chuyên gia lo ngại rủi ro kéo dài

Trong bài phát biểu tại Cung điện Merdeka, Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định chính phủ sẽ nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân. Ông cho biết cảnh sát quốc gia đang khẩn trương điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của tài xế xe ôm, với cam kết minh bạch và công khai.

Tuy nhiên, Tổng thống cũng cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn với những hành vi bạo loạn, phá hoại tài sản công cộng, cướp bóc và tấn công trung tâm kinh tế. Ông cho biết, Ban lãnh đạo Hạ viện đã thống nhất thu hồi một số chính sách gây tranh cãi, bao gồm việc hủy bỏ trợ cấp cho nghị sĩ và tạm dừng công tác nước ngoài.

tong-thong-prabowo-phat-bieu-ve-lan-song-bieu-tinh-toan-quoc-trong-cuoc-hop-bao-tai-phu-tong-thong-o-jakarta-ngay-31-8-anh-afp.jpg
Tổng thống Prabowo phát biểu về làn sóng biểu tình toàn quốc trong cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống ở Jakarta ngày 31-8. Ảnh: AFP

Chính phủ cũng kêu gọi Quốc hội mở rộng đối thoại với cộng đồng, sinh viên và các tổ chức xã hội dân sự để lắng nghe ý kiến bằng con đường hòa bình. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Prabowo kêu gọi toàn thể người dân duy trì sự đoàn kết dân tộc, không để bị chia rẽ bởi các thế lực chính trị cực đoan. Ông nhấn mạnh: “Chỉ có sự thống nhất mới giúp Indonesia vượt qua giai đoạn đầy biến động này”.

Theo nhà phân tích an ninh Made Sudarma (Đại học Udayana, Bali), việc Tổng thống nhấn mạnh đối thoại là “tín hiệu tích cực” nhưng chưa đủ. “Người dân cần thấy những thay đổi cụ thể trong chính sách, chứ không chỉ là lời hứa. Nếu không, bất ổn có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào, đặc biệt ở các thành phố lớn”-ông nhận định.

Chuyên gia kinh tế Enny Sri Hartati thì cảnh báo, kéo dài biểu tình có thể tác động mạnh đến niềm tin nhà đầu tư và ngành du lịch vốn là một trong những trụ cột kinh tế Indonesia. “Bali và Jakarta là hai điểm đến du lịch-kinh tế lớn. Một khi hình ảnh bất ổn lan truyền, thiệt hại về kinh tế sẽ rất khó khắc phục trong ngắn hạn”-bà nói.

