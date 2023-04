Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Hội nghị đã kết hợp trực tiếp với trực tuyến đến 17 huyện thị, thành phố và điểm cầu tại UBND tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu, thảo luận và đề ra những kết quả đạt được cũng như những giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Theo đó, trong quý I, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 12 chương trình, kế hoạch, quy định, công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện; 4 báo cáo định kỳ, tổ chức 4 hội nghị triển khai thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra 2 tổ chức Đảng, 6 đảng viên; giám sát 1 tổ chức Đảng và 3 đảng viên theo quy định về kiểm tra, giám sát của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào một số lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo giải quyết 5 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đến nay, đã giải quyết xong 1 vụ án, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo giải quyết 4 vụ án, vụ việc. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định.

Ngành Thanh tra triển khai 47 cuộc thanh tra hành chính tại 131 đơn vị, đã kết thúc và kết luận 16 cuộc thanh tra tại 29 đơn vị, phát hiện sai phạm về tài chính tại 26 đơn vị với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 5,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi diện tích 35 ngàn m2 đất, giao UBND huyện quản lý; chuyển hồ sơ 2 vụ việc sai phạm sang Cơ quan Điều tra các cấp để xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân.

Các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó đã phát hiện, chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý, điều tra 9 vụ với 20 bị can về tội phạm tham nhũng chức vụ, (giảm 1 vụ, 6 bị can so với cùng kỳ năm 2022).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện công tác này; Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế về công tác này trong thời gian qua, đó là phát hiện tham nhũng, tiêu cực chủ yếu qua thanh tra, kiểm tra. Công tác giám định còn một số tồn tại, hạn chế dẫn đến quá trình điều tra, xử lý của các cơ quan tố tụng còn chậm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cần tiếp tục, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên trong cơ quan đơn vị về công tác phòng-chống tham nhũng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để tránh gây phiền hà cho người dân; chuyển đổi vị trí công tác; công khai, minh bạch quản lý tài sản, tài chính và thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực.

“Cấp ủy, cơ quan có chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát cần tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc được giao. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và thủ trưởng cơ quan để kiểm soát quyền lực. Phát huy vai trò MTTQ, các đoàn thể, báo chí và Nhân dân trong công tác phòng-chống tham nhũng”- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.