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Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 ở đâu, bệnh nhân đăng ký khám thế nào?

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NHÃ UYÊN (theo Dân trí, VnExpress, Bệnh viện Tim Hà Nội)

(GLO)- Ngày 20-10, Bệnh viện Tim Hà Nội khánh thành cơ sở 2 tại đường Võ Chí Công (phường Xuân La, TP. Hà Nội), bổ sung năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu về tim mạch cho hệ thống y tế Thủ đô.

Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 được đầu tư hơn 789 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 7.507 m², gồm tòa nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm.

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Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2. Ảnh: BVCC/VnExpress

Cơ sở mới đi vào hoạt động sau hơn 2 năm xây dựng, với quy mô 300 giường bệnh nội trú, được thiết kế với 56 phòng khám chuyên khoa, 6 phòng mổ (trong đó có phòng mổ Hybrid tích hợp phẫu thuật và can thiệp) cùng 5 phòng can thiệp tim mạch và 3 phòng can thiệp mạch máu.

Đây được kỳ vọng là địa chỉ khám, điều trị các bệnh lý tim mạch, góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế hiện hữu, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu của người dân.

Theo Giám đốc bệnh viện Nguyễn Sinh Hiền, cơ sở mới còn tạo điều kiện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa và chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện cũng định hướng mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế, gắn với nhu cầu phát triển du lịch y tế.

Người bệnh có thể tham khảo các kênh thông tin chính thức của Bệnh viện Tim Hà Nội tại website benhvientimhanoi.vn hoặc liên hệ tổng đài 19001082 để hỏi về lịch khám, quy trình tiếp nhận và các thủ tục cần thiết tại cơ sở 2.

Bệnh viện hiện có cơ sở 1 tại số 92 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội). Người bệnh có thể đăng ký qua điện thoại hoặc trực tuyến; lịch hẹn chỉ có hiệu lực sau khi được bệnh viện xác nhận. Tuy nhiên, người bệnh nên liên hệ trước để xác minh các hình thức đăng ký đang được áp dụng tại cơ sở 2, tránh nhầm lẫn giữa 2 địa điểm khám.

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Người dân khám tại Viện Tim cơ sở 2. Ảnh: BVCC/VnExpress

Khi đến khám, người bệnh nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế nếu có, cùng hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm, siêu âm tim hoặc đơn thuốc của những lần khám trước. Việc mang theo các tài liệu này giúp bác sĩ có thêm thông tin để đánh giá tình trạng sức khỏe và đưa ra hướng thăm khám phù hợp.

Được biết, Bệnh viện Tim Hà Nội mỗi năm thực hiện hơn 600.000 lượt khám, khoảng 2.335 ca phẫu thuật và 13.000 ca can thiệp tim mạch. Trong đó, phẫu thuật tim nội soi ít xâm lấn là một trong những thế mạnh chuyên môn của bệnh viện.

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