80 đại biểu tham dự hội thảo dùng thuốc Nam điều trị bệnh xương khớp

(GLO)- Sáng 22-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Thuốc Nam và bài thuốc tâm đắc điều trị bệnh xương khớp”, với sự tham dự của 80 thầy thuốc, hội viên Hội Đông y trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi hội thảo: Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi 4 chuyên đề gồm: khảo sát cây thuốc, bài thuốc Nam trên địa bàn tỉnh; bệnh lý viêm khớp dạng thấp; phương thuốc từ cây đau xương, vị thuốc Nam chữa bệnh xương khớp; bài thuốc Nam tâm đắc điều trị chứng hạc tất phong.

Thông qua hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác, sử dụng nguồn dược liệu địa phương, lựa chọn các vị thuốc Nam và ứng dụng bài thuốc cổ truyền trong hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị nguồn dược liệu, các bài thuốc Nam trong chăm sóc sức khỏe người dân.