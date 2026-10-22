Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

80 đại biểu tham dự hội thảo dùng thuốc Nam điều trị bệnh xương khớp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÌNH NHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Thuốc Nam và bài thuốc tâm đắc điều trị bệnh xương khớp”, với sự tham dự của 80 thầy thuốc, hội viên Hội Đông y trên địa bàn tỉnh.

img-2194.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo: Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi 4 chuyên đề gồm: khảo sát cây thuốc, bài thuốc Nam trên địa bàn tỉnh; bệnh lý viêm khớp dạng thấp; phương thuốc từ cây đau xương, vị thuốc Nam chữa bệnh xương khớp; bài thuốc Nam tâm đắc điều trị chứng hạc tất phong.

Thông qua hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong khai thác, sử dụng nguồn dược liệu địa phương, lựa chọn các vị thuốc Nam và ứng dụng bài thuốc cổ truyền trong hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị nguồn dược liệu, các bài thuốc Nam trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Gần 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường: 5 thay đổi lối sống cần bắt đầu ngay

Infographics

(GLO)- Khoảng 6-7% dân số trưởng thành tại Việt Nam đang mắc đái tháo đường; trong đó có nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Chuyên gia khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, ngủ đủ giấc, kiểm soát cân nặng và tầm soát sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng.

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Ngừng uống bia, rượu có hết gan nhiễm mỡ?

Tin tức

(GLO)- Ngừng uống bia, rượu có thể giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, thậm chí đảo ngược tổn thương ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, nếu bệnh đã tiến triển thành xơ gan, khả năng phục hồi hoàn toàn sẽ bị hạn chế.

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

Xã hội

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh. 

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Vì sao Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ viên giảm cân Sausando?

Tin tức

(GLO)- Ngày 16-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử này do chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

Tin tức

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Tin tức

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

null