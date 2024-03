Bắt nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỉ đồng

Tin liên quan Nữ giám đốc lừa đảo khách nộp tiền hưởng chiết khấu, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984; trú tại chung cư 390 Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18-10-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng.

"Hiện công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang tiếp tục điều tra"-Phó giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu ai là bị hại liên quan đến vụ án này thì liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra.