Bắt nguyên giám đốc và phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai

Mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt thêm 3 bị can, trong đó có một nguyên giám đốc và một phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Ngày 21-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố, bắt thêm 3 bị can liên quan đến vụ án "đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thế Hùng, nguyên giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội "Nhận hối lộ"; Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 30-1-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" đối với 23 người theo quy định tại Khoản 3, Điều 354 và Khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 người gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988); Lê Hải Đăng (SN 1994); Vũ Văn Quang (SN 1986, đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn); Cao Thị Thùy Dung (SN 1992, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Thị Hoa (SN 1983, cán bộ Cục thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương); Lê Thanh Bình (SN 1990, nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương, TP Sầm Sơn) và Trương Thị Hồng (SN 1981, cán bộ địa chính phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn).

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 16 người gồm: Lê Thị Oanh; Trần Thị Xuân, Phạm Thị Trang (đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn) về hành vi "Nhận hối lộ"; Cao Thị Yến (giáo viên trường mầm non phường Quảng Vinh); Trần Văn Mạnh, cán bộ địa chính phường Trung Sơn; Lê Bá Thông; Ngô Thị Hương; Hoàng Anh Trung (đều là cán bộ địa chính xã Quảng Hùng);

Dư Công Ngọc, cán bộ quy tắc phường Quảng Vinh; Văn Thị Hòa, cán bộ địa chính phường Trường Sơn; Nguyễn Bá Dũng, nhân viên văn phòng công chứng Lê Thành Phương; Nguyễn Thị Thu, nhân viên Văn phòng Công ty CPTMDV đất xanh và sạch; Trần Trọng Thảo, Chủ tịch Hội làm vườn phường Quảng Vinh; Ngô Hữu Huân, cán bộ hợp đồng lao động phường Quảng Cư; Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thị Ngọc (đều là lao động tự do).

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa xác định trong số 23 bị can bị khởi tố có 8 người có hành vi "Nhận hối lộ" và 15 người có hành vi "Đưa hối lộ".

Như vậy, tính đến nay, liên quan đến vụ án xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.