Bắt bị can Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, H.Trảng Bom) do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Cụ thể, ngày 29.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng về tội "lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định trên được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn,

Trong ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện KSND cùng cấp tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Trước đó, ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.

Qua quá trình điều tra, ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi), Phó trưởng phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai còn khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với bà Nguyễn Lan Hạnh, chuyên viên Phòng TN-MT H.Trảng Bom.

Đến ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 cán bộ, đó là ông Lương Quang Huy (44 tuổi), nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền (H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn Nhật Huy (46 tuổi, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị H.Trảng Bom) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sai phạm tại dự án khu dân cư Tân Thịnh là vụ việc được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi (vào cuối năm 2022). Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào tháng 3.2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận thanh tra dự án này. Theo kết luận thanh tra, dự án KDC Tân Thịnh do Công ty CP đầu tư LDG làm chủ đầu tư có tổng diện tích 18,22 ha. Từ năm 2018 - 2020, dù chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng trái phép 680 căn nhà cùng hạ tầng giao thông, công viên… Công ty CP đầu tư LDG cũng đã ký hợp đồng mua bán nhà với 60 khách hàng với tổng giá trị hơn 132 tỉ đồng. Cũng theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, dự án có tổng cộng 12,7 ha đất trồng lúa nhưng các cơ quan liên quan chỉ thống kê, xác định có 6,34 ha, dẫn đến không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa (theo luật Đất đai năm 2013, chuyển mục đích đất trồng lúa từ 10 ha trở lên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng). Kết luận thanh tra cũng nêu rõ vào tháng 5.2018, UBND xã Đồi 61 (H.Trảng Bom) đã kiểm tra, phát hiện sai phạm nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính. Đến tháng 6.2018, Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng TN-MT H.Trảng Bom kiểm tra dự án, lập biên bản hiện trạng nhưng nội dung bị chỉnh sửa. Cụ thể cụm từ "chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng" thành "chủ đầu tư đã phát quang mặt bằng", dẫn đến việc ghi nhận hiện trạng không đúng với thực tế. Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm, gồm lãnh đạo UBND H.Trảng Bom; lãnh đạo, chuyên viên Phòng TN-MT H.Trảng Bom, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 4 chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Đồi 61 và các công chức địa chính xã; Giám đốc và Chánh thanh tra Sở Xây dựng Đồng Nai thời kỳ Công ty CP đầu tư LDG thực hiện dự án cùng 2 cá nhân thuộc Sở KH-ĐT Đồng Nai tham gia kiểm tra, lập và sửa biên bản xác nhận không đúng thực tế. Bên cạnh đó còn có 13 tổ chức có liên quan đến sai phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm.