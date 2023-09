Hàng trăm cảnh sát vây bắt 1 giám đốc công ty bất động sản ở Đồng Nai

Tin liên quan Một giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra một công ty có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng kinh doanh bất động sản với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Văn An (27 tuổi), Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc (địa chỉ tại 34, đường Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các người của Công ty Lộc Phúc tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán bất động sản tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom, bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát quản lý địa bàn và tin báo tố giác tội phạm của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện công ty Lộc Phúc có hành vi lập dự án ảo trên đất nông nghiệp tại một số địa phương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng.

Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng đã phù phép vẽ sơ đồ biến thành dự án, rồi thổi giá lên hơn chục lần so với giá trị thực tế.

Qua công tác nghiệp vụ, sáng 31-8, lực lượng công an phát hiện công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Công an khống chế một trong năm ô tô được Công ty Lộc Phúc dùng để chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn giao dịch bán bất động sản. Ảnh: CA

Ngay lập tức, hàng trăm cảnh sát ập vào khống chế bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan (trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) đưa về trụ sở công an làm rõ.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng cùng nhiều vàng, ngoại tệ, hai ô tô bốn chỗ và năm ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Qua đấu tranh, những người này khai vào khoảng tháng 6-2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng lên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Một số nhân viên Công ty Lộc Phúc tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã tìm và liên hệ với công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng một sim rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem nhà ở TP.HCM thì nhóm này hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, đưa họ lên ô tô 52 chỗ rồi kéo rèm che kín xe.

Trên xe cũng sẽ tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm là đang được chở đi xem nhà, tuy nhiên thực chất họ bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.