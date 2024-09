Cập nhật diễn biến mới nhất của bão số 3, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đến thời điểm hiện tại, bão số 3 đã tiến sát bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) đã có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, cấp 8; Cửa Ba Lạt (Thái Bình) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cũng do tác động của hoàn lưu bão số 3, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có mưa 113mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110mm, Cát Bà (Hải Phòng) 86mm.

Dự báo từ 12 đến 14 giờ chiều 7/9, vùng tâm bão sẽ di chuyển vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ mạnh cấp 10-12; sau đó di chuyển sâu vào trong đất liền dưới tác động của hoàn lưu bão.

Từ nay đến chiều 7/9, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định sẽ có gió mạnh cấp 9-12, trong đó khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng là vùng mà có gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14-15. Khu vực Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11-13. Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 7-8.

Với Thủ đô Hà Nội, tác động của bão số 3 sẽ chậm hơn, từ 15 giờ đến 16 giờ trở đi, khu vực này bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, khả năng có gió giật cấp 9, cấp 10.

Về tình hình mưa, từ nay đến hết tối và đêm 7/9 là khoảng thời gian có mưa lớn nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Từ chiều và đêm nay, mưa mở rộng sang phía Tây Bắc Bộ, kéo dài đến ngày 9/9. Tổng lượng mưa duy trì trong khoảng từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Với những tác động trực tiếp của bão, mưa, gió mạnh như trên, người dân không nên ra khỏi nhà và cần tìm nơi trú tránh.

Bắt đầu từ chiều 7/9, những hiện tượng ngập lụt, lũ quét, trượt lở đất bắt đầu xuất hiện ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn. Người dân những khu vực này nên tìm nơi trú, tránh hoặc đi ra khỏi vùng nguy hiểm.

Với Thủ đô Hà Nội, tác động của gió mạnh do bão số 3 sẽ chậm hơn so với khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng từ 2-3 giờ.

Thời điểm có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9-10 từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 7/9. Đây là thời điểm rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cây đổ, mái tôn quảng cáo bay, tốc. Người dân không nên ra đường vào thời điểm này.

Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)