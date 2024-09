Do ảnh hưởng của bão Yagi (cơn bão số 3), TP Hà Nội đã xuất hiện mưa to kèm theo gió lớn, người dân rất vất vả khi di chuyển trên đường.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của bão Yagi (cơn bão số 3), từ khoảng 8 giờ sáng nay 7-9, tại nội thành Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn. Một số nơi mưa lớn, kèm theo gió to, người dân phải rất vất vả khi di chuyển trên đường.

Ở các tuyến phố ít phương tiện đi lại, vắng vẻ hơn so với mọi ngày do lo ngại bão to vào, cây cối đổ. Nhiều công nhân môi trường, cây xanh liên tục di chuyển tại các quãng đường, khu vực dễ ngập úng để xử lý sự cố.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, cho biết do ảnh hưởng của bão Yagi, Hà Nội sẽ có gió lớn và mưa lớn có thể gây ngập lụt. Khi trời có mưa gió lớn, người dân nên ở trong nhà, tránh đi ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, ngày 7-9, khu vực TP Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 6-8, giật cấp 9-11. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.

Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thiệt hại tới con người và của cải, trong đó các loại ôtô, xe máy. Trường hợp đang lái xe mà bão ập đến, người dân cần tìm nơi an toàn để dừng đỗ xe. Đó có thể là trạm xăng, trung tâm thương mại, các nhà dân ven đường được xây dựng kiên cố nhưng vẫn nên tránh đỗ xe gần cây lớn, cột điện…

Trong cơn mưa lốc, khoảng hơn 15 giờ 45 phút ngày 6-9, một gốc phượng tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã bật gốc đổ trúng một chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một người phụ nữ. Vụ tai nạn đã khiến người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị thương.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)