Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 26-9, tại phường Quy Nhơn, Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Tại chương trình, các đại biểu đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho ngư dân. Mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng, gồm 1 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, 1 bộ bình ắc quy, 1 combo pin - đèn LED và 1 túi thuốc.

Con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà ý nghĩa. Ảnh: N.N

Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng gồm 2 triệu đồng tiền mặt, ba lô và một số dụng cụ học tập.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” được Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh khởi động vào năm 2023.

Trao quà tiếp sức cho ngư dân vươn khơi. Ảnh: N.N

Trong hơn 3 năm qua, chương trình đã trao tặng hơn 4.200 phần quà cho ngư dân cùng hơn 700 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 ngư dân. Tổng kinh phí thực hiện đến nay hơn 34 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết: Tỉnh Gia Lai hiện có 5.891 tàu cá với 39.934 lao động, đứng thứ ba trong cả nước sau tỉnh An Giang và tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, bà con ngư dân vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chi phí sản xuất cao, điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng chặt chẽ.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) thì ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến kết quả chung của cả ngành thủy sản và uy tín của quốc gia.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của ngư dân, hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và nhất là nâng cao nhận thức pháp luật, nhằm xây dựng một cộng đồng ngư dân văn minh, chủ động hội nhập, phát triển kinh tế biển bền vững, góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định quốc tế về khai thác thủy sản, sớm gỡ “thẻ vàng” IUU theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Dương Mah Tiệp khẳng định: Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần nguồn động viên tinh thần, khích lệ bà con ngư dân vững tin vươn khơi, đồng thời tiếp thêm nghị lực để các em học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu trong học tập và rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi.