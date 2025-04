Báo Gia Lai trao tiền bạn đọc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Đại diện Báo Gia Lai đã trao số tiền 10.852.000 đồng do Báo Gia Lai và bạn đọc đóng góp hỗ trợ 2 trường hợp khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chị Thơng (mẹ em Thạch) nhận tiền hỗ trợ do Báo Gia Lai và bạn đọc trao tặng. Ảnh: Ngọc Duy

Cụ thể, số tiền được chuyển đến em Thạch (SN 2017, trú tại làng Xóa, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh), nhân vật trong bài “Gia Lai: Xót xa bé trai mắc u não chỉ mong có ngày được quay lại trường học” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 6-4-2025 với số tiền 5.800.000 đồng và cháu Đặng Trần Di Nhiên (4 tuổi, số 55 Trần Quý Cáp, phường Tây Sơn, TP. Pleiku), nhân vật trong bài “Bé gái bị ung thư võng mạc cần được giúp đỡ” đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 21-10-2024 với số tiền 5.052.000 đồng (trao lần 2).

Nhận được sự hỗ trợ quý báu từ Báo Gia Lai và bạn đọc gần xa, gia đình cháu Nhiên, em Thạch đã gửi lời tri ân đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cháu Đặng Trần Di Nhiên nhận tiền hỗ trợ từ Báo Gia Lai và bạn đọc. Ảnh: Ngọc Duy

Báo Gia Lai chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã đồng hành cùng Báo chia sẻ một phần khó khăn với gia đình em Thạch gồm: Báo Gia Lai: 1.000.000 đồng; bạn đọc có số tài khoản: 0401…5662 (Ro Cham Xue): 200.000 đồng; 0911…5838 (Tran Thi Hoa): 300.000 đồng; 1130…1993: 500.000 đồng; 6212…5979 (Nguyen Thi Giang): 500.000 đồng; 6212…5979: 1.000.000 đồng; 6211…5979 (Kpa Sep): 100.000 đồng; 4000…3267: 300.000 đồng; 1038…8278: 300.000 đồng; 1027…1101 (Nay H’Vieng): 100.000 đồng; 6212…5979: 200.000 đồng; 1903…6010: 500.000 đồng; 6212…5979: 300.000 đồng; 6212…5979 (Mac Thanh Dung): 500.000 đồng (giúp đỡ em Thạch).

Pham Thi Xuan: 200.000 đồng; TK Thẻ: 0570…006 (Tran Ngoc Thanh): 200.000 đồng; TK thẻ: 005…9875 (Vo Ai Quoc): 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Ha: 200.000 đồng; TK thẻ: 970422…7504: 102.000 đồng; TK Thẻ: 502…6201 (Bui Van Quy): 200.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 500.000 đồng; TK Thẻ: 0071…368 (Phan Thi Thu Thuy): 50.000 đồng. Các bạn đọc giấu tên: 100.000 đồng, 100.000 đồng, 100.000 đồng; TK Thẻ: 106…0204: 100.000 đồng; Dinh Thi Thu Thao: 100.000 đồng; TK Thẻ: 0291…2968 (Hoang Thi Thu): 100.000 đồng; Nguyen Thanh Tai (Công an tỉnh Gia Lai): 500.000 đồng; Vo Thi Xuan Dung: 200.000 đồng; Luong Thi Hoang Yen: 100.000 đồng; TK Thẻ: 029…48546 (Le Thi Phuong Anh): 300.000 đồng; Diep Mi Mi: 100.000 đồng; TK Thẻ: 9905675455 (Ho Ngoc Tung): 200.000 đồng; Nguyen Hong Lieu: 200.000 đồng; TK Thẻ: 0291…5471 (Luu Trung Vi): 200.000 đồng; TK Thẻ: 501…003 (Do Thi Thu Ly): 200.000 đồng; TK Thẻ: 0942…910 (Vo Thanh An): 200.000 đồng; TK Thẻ: 00410…608 (Doan Thi Lan Huong): 200.000 đồng; Le Ngoc Anh: 500.000 đồng (giúp đỡ cháu Đặng Trần Di Nhiên).