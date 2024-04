Apple đang muốn thu nhỏ dòng iPhone Plus

Theo Android Authority, trong khi các mẫu iPhone Pro ngày càng có xu hướng tăng kích thước màn hình thì dòng iPhone Plus có thể đi ngược lại lộ trình này, với việc phiên bản iPhone 17 Plus nhiều khả năng sẽ được Apple làm cho nhỏ gọn hơn.

Theo dự đoán của chuyên gia rò rỉ Ross Young, iPhone 17 Plus sẽ sở hữu màn hình nhỏ hơn so với các thế hệ trước, tuy nhiên kích thước màn hình cụ thể của iPhone 17 Plus vẫn chưa được tiết lộ. iPhone 15 Plus có màn hình 6,7 inch.

Dự đoán của Young cho thấy màn hình iPhone 17 Plus có thể sở hữu kích thước nằm ở khoảng giữa của iPhone 17/iPhone 17 Pro tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro Max cao cấp.

Bên cạnh thay đổi về kích thước, dòng iPhone 17 cũng được dự đoán sẽ có những cải tiến khác về màn hình. Theo các báo cáo trước đây, Apple có thể trang bị tấm nền LTPO cho tất cả các mẫu iPhone 17. Điều này có nghĩa các mẫu iPhone tiêu chuẩn và Plus có thể sẽ được tích hợp ProMotion - công nghệ màn hình với tần số quét 120 Hz hiện chỉ có trên các mẫu Pro.

Ngoài ra, , dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, được cho là sẽ sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone với kích thước 6,9 inch. Trong khi đó, iPhone 16 Pro sẽ có màn hình 6,3 inch.

Mặc dù thông tin về iPhone 17 Plus vẫn còn khá hạn chế, nhưng những dự đoán này cho thấy Apple có thể đang có những thay đổi đáng kể về thiết kế cho dòng iPhone Plus trong tương lai.