An Khê: Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

(GLO)- Những năm qua, lực lượng vũ trang thị xã An Khê triển khai có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng. Phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Tham gia lực lượng dân quân tự vệ từ năm 2020 đến nay, anh Võ Đông Sang-Trung đội trưởng dân quân cơ động, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tú An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở; tích cực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách thu hoạch, chăm sóc hoa màu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới và cảnh quan đơn vị xanh-sạch-đẹp.

“Ban CHQS xã có 4 cán bộ chỉ huy và 77 chiến sĩ dân quân. Năm 2022, thị xã đầu tư 900 triệu đồng xây dựng nhà làm việc. Năm 2023, Ban CHQS xã tham gia hội thi “Xây dựng và quản lý nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn thống nhất, nền nếp, có cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp” đạt giải nhì Cụm các huyện, thị xã phía Đông tỉnh và đạt giải nhất tại hội thi toàn tỉnh “Xây dựng và quản lý nhà làm việc Ban CHQS xã, phường, thị trấn thống nhất, nền nếp, có cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả của Tiểu đội dân quân thường trực năm 2023”-anh Sang cho biết.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Ban CHQS xã Tú An đã cụ thể hóa các văn bản, chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên sát với tình hình thực tế tại địa phương; tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch thi đua quyết thắng đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm. “Ban CHQS xã đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân. Qua kiểm tra đánh giá, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về vũ khí, trang bị. Việc triển khai thực hiện khám và tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ, Ban luôn hoàn thành chỉ tiêu. Năm 2023, xã Tú An có 12/9 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 133,3% kế hoạch, vượt chỉ tiêu cấp trên giao”-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đỗ Xuân Cường chia sẻ.

Giai đoạn 2019-2024, Ban CHQS phường An Tân tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; hàng năm đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, hơn 77,6% khá, giỏi. Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lưu Thái Hậu cho hay: “Năm 2023, tập thể Ban CHQS phường được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Kết quả này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là cơ sở để chúng tôi tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm tiếp theo”.

Theo Thượng tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban CHQS thị xã An Khê, những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh hình ảnh cao đẹp cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị triển khai nhiều biện pháp, hạn chế vi phạm kỷ luật, thực hiện có hiệu quả chủ trương “Một tập trung, ba đột phá” của Đảng ủy Quân sự tỉnh và quy định “8 không, 8 tốt” của Bộ CHQS tỉnh.

5 năm qua, không có quân nhân vi phạm kỷ luật. Trong các năm 2019, 2020 và 2023, Ban CHQS thị xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

“Thời gian tới, Ban CHQS thị xã tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Bên cạnh đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật bảo đảm quân số đạt từ 95% trở lên; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực”-Thượng tá Phạm Công Đãng thông tin thêm.