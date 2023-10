(GLO)- Chiều 9-10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu cấp xã, phường trong khu vực phòng thủ nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, diễn tập khu vực phòng thủ thị xã và diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ nhiệm kỳ 2021-2025 cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Qua diễn tập đã củng cố thêm về mặt nhận thức, khẳng định thêm mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược "Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Vận dụng và thực hành cơ chế đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương và vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ vững chắc.

Thông qua diễn tập giúp đội ngũ cán bộ các cấp của thị xã nắm được thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, chỉ huy chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác hiệp đồng giữa các cấp, các ngành của địa phương trong khu vực phòng thủ thị xã.

Nhiệm kỳ 2021-2025, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp thị xã đạt loại giỏi; tham gia diễn tập phòng thủ dân sự được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Diễn tập cấp xã có 7/11 xã, phường đạt loại giỏi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước yêu cầu ngay sau hội nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành của từng xã, phường tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Trước mắt cần tập trung vào phòng-chống hoạt động của các tổ chức phản động, do đó Đảng ủy, HĐND, UBND và các ngành, đoàn thể của các địa phương cần nghiên cứu đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp một cách hiệu quả nhất.

“Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch A2, hệ thống kế hoạch B phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang thị xã ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-Bí thư Thị ủy An Khê nhấn mạnh.