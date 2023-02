An Khê sẵn sàng cho ngày hội giao quân

Gặp mặt động viên

Năm nay, thị xã An Khê giao cho phường Tây Sơn tuyển chọn 9 công dân nhập ngũ. Trước ngày giao quân khoảng 1 tuần, UBND phường tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với các tân binh. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, hội đoàn thể trò chuyện, động viên, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào điều kiện của mình mà đại diện các tổ dân phố đến từng gia đình thăm hỏi, tặng quà. Tổng các suất quà của phường và tổ dân phố dao động từ 800 đến hơn 1 triệu đồng/thanh niên. Ông Lê Minh Quang-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường-cho biết: “Những món quà, lời chúc mừng là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Anh Nguyễn Hoàng Anh (tổ 4, phường Tây Sơn) xúc động nói: “Từ khi biết tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà con hàng xóm, tổ dân phố, hội đoàn thể của phường thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà. Các chú trong Ban Chỉ huy Quân sự phường đã dặn dò, thông tin đầy đủ về chế độ được hưởng đối với quân nhân tại ngũ và các chính sách hậu phương quân đội. Những thông tin, lời động viên của các bác, các cô chú và người thân giúp tôi vững tin khoác ba lô lên đường nhập ngũ”.

Sáng 2-2, lãnh đạo phường An Phú đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình tân binh Đỗ Thế Ý (tổ 13). Trước đó, ngày 22 tháng Chạp, ba của Ý về quê không may bị tai nạn giao thông, tử vong tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ông Cao Thanh Cường-Phó Chủ tịch UBND phường-cho hay: “Trong lúc tang gia bối rối, bà con lối xóm, hội đoàn thể trong tổ đã giúp gia đình thu hoạch rau màu. Phường và tổ dân phố thường xuyên thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình. Ngoài suất quà của phường, tổ dân phố, trong ngày tòng quân, Ý còn nhận thêm suất quà của Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã”.

Bà Trần Thị Khuyên-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã-cho biết: “Hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tổ chức đến từng nhà, gặp từng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhằm tham mưu chính quyền có biện pháp giúp đỡ. Đợt này, các cấp Hội đã thăm hỏi, động viên, tặng quà thanh niên trúng tuyển với số tiền hơn 103 triệu đồng”.

Sẵn sàng lên đường tòng quân

Ba mất sớm, các chị lập gia đình ra ở riêng, Đinh Văn Soi (làng Hòa Bình, xã Tú An) trở thành lao động chính trong nhà. Dẫu biết trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, mẹ và em sẽ vất vả. Tuy nhiên, anh Soi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. “Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Trước mắt, tôi muốn thực hiện nghĩa vụ của một người thanh niên, đóng góp sức trẻ bảo vệ đất nước. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi học hỏi, rèn luyện và trưởng thành hơn”-anh Soi chia sẻ.

Còn với Đỗ Thế Ý thì tâm sự: “Hồi còn sống, ba mong muốn tôi trở thành quân nhân. Tốt nghiệp THPT, tôi viết đơn tình nguyện đi bộ đội, được cả gia đình ủng hộ, vui nhất là ba. Vì thế, tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm, mong mỏi của người thân”.

Theo Trung tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê, nhờ làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên việc triển khai tuyển quân của thị xã đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, trong quá trình tuyển quân, hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương luôn chú trọng các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Trước khi giao quân cho các đơn vị, 100% công dân được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19. Đến nay, tất cả các công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ giao-nhận quân trang nghiêm, đúng quy định.

Năm nay, thị xã An Khê có 70 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Tân binh được biên chế về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trung đoàn Bộ binh 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), Công an tỉnh và C10 (Bộ Công an). Trong số các tân binh nhập ngũ có 48 thanh niên viết đơn tình nguyện, 6 người có trình độ đại học, cao đẳng.