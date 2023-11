Ẩm thực Việt Nam liên tục vào top ngon nhất thế giới

Mới đây, Taste Atlas-trang web được mệnh danh "atlas của ẩm thực thế giới", đã giới thiệu 10 món có nước dùng từ thịt ngon nhất thế giới dựa trên số phiếu bình chọn từ 5.232 chuyên gia ẩm thực và thực khách trên thế giới. Phở bò xếp thứ ba với 4,6 điểm. Nằm trong top 10 còn có món tom kha gai (Thái Lan), rawon (Indonesia), ciorba radauteana (Romania), gulyás (Hungary), rosół (Ba Lan), mỳ bò (Đài Loan), Húsleves (Hungary), soto betawi (Indonesia).

Cũng dựa vào đánh giá của gần 340.000 chuyên gia ẩm thực và thực khách với tiêu chí bình chọn món ăn có hương vị độc đáo và mức độ nổi tiếng, Taste Atlas xếp nem rán hay chả giò của Việt Nam đứng thứ 8 trong top 10 món ngon nhất thế giới làm từ tôm. Theo chuyên trang này, bò kho đứng thứ 6 còn bánh cuốn xếp thứ 76 trong danh sách 100 bữa sáng ngon nhất thế giới.

Có thể nói, nền ẩm thực của Việt Nam ngày càng ghi điểm, định vị trên bản đồ ẩm thực thế giới. Chuyên trang du lịch Travel and Leisure của Mỹ đã vinh danh Việt Nam là điểm đến có nền ẩm thực hàng đầu châu Á trong danh sách Bucket List Places in Asia năm 2023, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel (Canada) cũng công bố danh sách 10 quốc gia có nển ẩm thức hấp dẫn hàng đầu thế giới, trong đó Việt Nam vinh dự đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách bình chọn từ độc giả.