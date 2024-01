Ấm lòng dân bản "Xuân biên phòng"

Chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với huyện Ia Grai tổ chức tại xã Ia O là hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề.

RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ XUÂN

Chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân” sẽ chính thức khai mạc vào lúc 3 giờ 30 phút chiều 13-1 tại trụ sở Đội Công tác địa bàn (Đồn Biên phòng Ia O)vậy mà chưa đến giờ trên mọi ngả đường xã biên giới xã Ia O, người dân nô nức hướng về địa điểm nơi tổ chức chương trình. Dưới bóng mát của những hàng cây quanh trụ sở Đội Công tác địa bàn, dân xã Ia O tập trung trong tiếng nói cười vui vẻ. Phía bên trong những người lính mang quân hàm xanh cùng thành viên các đoàn thiện nguyện nhanh tay làm công tác chuẩn bị trước giờ G. Ở góc phải trụ sở, hơn chục bạn trẻ đang cẩn thẩn gói ghém những phần quà rồi bày biện lên gian hàng "Phiên chợ 0 đồng". Phía đối diện cũng có những đôi tay thoăn thoát bày biện rau củ tươi ngon do bộ đội trồng lên các gian hàng để chút nữa trao tặng cho người dân. Một góc khác, các đội văn nghệ sửa soạn và tập dượt các tiết mục văn nghệ trước giờ biểu diễn.

Đúng 3 giờ 30 phút chiều 13-1, chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân” chính thức khai mạc. Mở màn là những tiết mục văn nghệ đặc sắc ngợi ca quê hương đất nước, niềm vui đón Tết đến xuân về, những cống hiến thầm lặng của chiến sĩ biên phòng cho bình yên đất nước do các đội văn công của BĐBP tỉnh và xã Ia O biễu diễn. Lời ca, tiếng nhạc phát rộn rã đã thúc giục đông đảo nhân dân xã vùng biên đến thưởng lãm các tiếng mục văn nghệ và dự chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”.

Song song hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, tại trụ sở Đội Công tác địa bàn còn có công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với mong muốn bà con có sức khoẻ để đón chào một năm mới với nhiều thắng lợi mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cầm túi thuốc trong tay, già Rơ Lan Tech (trú làng Bi, xã Ia O) hồ hởi: “Già lớn tuổi nên thường mắc bệnh khi chuyển mùa. Mấy nay, trong người cũng không khỏe, già thấy mệt mỏi, ho và sổ mũi. Biết BĐBP tổ chức chương trình đón xuân có hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, già nhờ con chở lên khám bệnh. Bác sĩ quân y bảo mình mắc bệnh cúm mùa, cho thuốc về uống. Bác sĩ khám bệnh và căn dặn nhiệt tình, lại còn chỉ thêm cho vài phương pháp phòng ngừa bệnh tật tuổi già, thấy phấn khởi lắm”.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hoạt động tặng lịch, viết thư pháp và cắt tóc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. Đặc biệt trong chương trình có nội dung gói bánh chưng xanh. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O và một số nam thanh nữ tú của các thôn, làng trên địa bàn xã cùng gói những chiếc bánh chưng xanh. Hoạt động này không chỉ nhắc nhớ thế hệ trẻ về một nét đẹp truyền thống của người Việt khi Tết đến xuân về mà khơi gợi ký ức tuổi thơ của bao người. Có lẽ vì vậy mà hoạt động này thu hút đông đảo người dân tham gia.

ẤM TÌNH QUÂN-DÂN

Kết thúc nội dung biểu diễn văn nghệ là hoạt động trao tặng quà cho người dân và các trường học trên địa bàn Ia O. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các câu lạc bộ thiện nguyện và Mạnh Thường Quân trong ngoài tỉnh trao tặng hàng trăm suất quà với nhu yếu phẩm thiết yếu là quần áo, mì tôm, dầu ăn, dép… cho người dân. Tổng kinh phí của hoạt động từ thiện hơn 150 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và người dân trong cả nước. Những phần quà này sẽ giúp cho người dân, nhất là người nghèo tại xã biên giới Ia O có thêm 1 cái Tết ấm cúng hơn.

Chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện sinh viên của Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Huân chia sẻ: “Biết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”, câu lạc bộ đã kết nối để cùng tham gia. Đợt này, từ kinh phí hơn 47 triệu đồng từ đóng góp của hơn 2.000 sinh viên trong cả nước, chúng tôi đã mua hàng chục suất quà để tặng cho hộ dân nghèo và cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở xã Ia O. Mong rằng, những phần quà này sẽ giúp cho hộ nghèo vùng biên đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ấm cúng hơn. Trong thời gian tới, nếu điều kiện thuận lợi, câu lạc bộ sẽ triển khai những hoạt động thiện nguyện tại các xã biên giới của Gia Lai để chung tay giúp người dân khu vực biên giới vượt lên trên khó khăn”.

Xách những phần quà được trao tặng cho gia đình rảo bước về nhà, ông Ksor Thôn (trú làng Lân) bộc bạch: "Mấy năm nay, cứ đến dịp này, BĐBP tổ chức chương trình vui xuân đón Tết và tặng quà. Chúng tôi thấy rất vui khi được BĐBP tỉnh và Mạnh Thường Quân trao tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. Những phần quà này sẽ giúp chúng tôi đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm hơn. Mình cũng sẽ tuyên truyền cho bà con trong làng phát huy tình cảm gắn bó keo sơn giữa BĐBP với dân bản, cũng như chung tay giữ yên bình biên giới và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật".

Không chỉ tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn kêu gọi nhà hảo tâm tặng hàng chục phần quà, dép, áo quần cho học sinh 2 trường học trên địa bàn xã. Thầy Nguyễn Duy Tân-Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho hay: “Hàng năm, nhà trường nhận được sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt của Đồn Biên phòng Ia O. Năm nay, nhà trường được Bộ Chỉ huy BĐBP tặng 200 quần thể thao, 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này có ý nghĩa lớn đối với trường trong việc chung tay giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh có khó khăn đón Tết Nguyên đán cổ truyền vui tươi, ấm áp hơn”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai Nguyễn Thị Lành: Huyện chú trọng quan tâm đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực các xã biên giới. Trong đó, địa phương chú trọng vào việc mang đến cho người dân khu vực biên giới đón một cái Tết cổ truyền dân tộc ấm cúng, đủ đầy, không ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, huyện kêu gọi Mạnh Thường Quân và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tổ chức các chương trình vui xuân đón Tết và tặng nhu yếu phẩm thiết yếu. Hôm nay, huyện phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức chương trình này nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024. Đồng thời, qua dịp này cũng là để tuyên truyền, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: "Chúng tôi tổ chức chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” nhằm tạo không khí vui tươi đón xuân mới cho bà con khu vực vùng biên của tỉnh, đặc biệt là với người yếu thế. Điểm khác của năm nay là BĐBP tỉnh sẽ tổ chức chương trình tại tất cả các xã biên giới của tỉnh, còn các Đồn Biên phòng sẽ tổ chức ở các làng giáp đường biên. Đến nay, Ia O là xã thứ 3 trong tỉnh mà BĐBP tỉnh tổ chức chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”. Chúng tôi kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí để tổ chức chương trình này. Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa mối gắn bó keo sơn giữa các tầng lớp Nhân dân với BĐBP và triển khai công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới".