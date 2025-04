4 tập thể thuộc Công an tỉnh Gia Lai được nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tháng 3-2025, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định an ninh, trật tự. Nổi bật là đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai; điều tra làm rõ 29/47 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; trong đó có 3 án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng với 13 đối tượng. Đặc biệt đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Tây Ninh lẩn trốn trên địa bàn huyện Chư Sê; bắt, điều tra làm rõ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên Internet, với số tiền khoảng 110 tỷ đồng… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác được đảm bảo, nhất là thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trong thời gian tinh gọn, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể về thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Dịp này, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể (Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh); Công an xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa); Công an xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) và Công an xã Cửu An (thị xã An Khê) về thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. 12 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, chiến đấu.