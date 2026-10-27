352 người ngộ độc bánh mì Hồng Ngọc 37 ở Đồng Tháp: Chủ cơ sở bị phạt 94 triệu đồng, phải chi gần 1,1 tỷ đồng

(GLO)- Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến 352 người phải cấp cứu, điều trị, hộ kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc 37 ở Đồng Tháp bị phạt 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng và buộc chi trả gần 1,1 tỷ đồng chi phí y tế cho các nạn nhân.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh lò bánh mì Hồng Ngọc 37 (có địa chỉ tại số 62-64-64 Bis Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh) do ông Nguyễn Tấn Tài làm chủ; đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm khiến 352 người bị ngộ độc thực phẩm, phải cấp cứu, điều trị.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, hiện đã đóng cửa. Ảnh: M.T/TTO

Thông tin này được ông Nguyễn Phi Đa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tại họp báo giao ban định kỳ ngày 26-10.

Theo quyết định xử phạt, cơ sở này vi phạm 2 hành vi. Thứ nhất, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh theo quy định, bị phạt 4 triệu đồng.

Thứ hai, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt 90 triệu đồng. Tổng mức phạt tiền là 94 triệu đồng.

Ngoài ra, hộ kinh doanh bị đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh bán thực phẩm trong 4 tháng, tính từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Đáng chú ý, cơ sở còn phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 352 người với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ này là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Trước đó, từ ngày 16-6, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi sau khi ăn bánh mì thịt mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37. Các bệnh nhân được đưa đến cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Vụ việc ghi nhận tổng cộng 352 trường hợp ngộ độc thực phẩm; không có trường hợp tử vong.

Các loại thực phẩm liên quan đến bánh mì được xác định gồm thịt, xíu mại, chả lụa, jambon, xúc xích, pate, bơ, dưa leo, dưa chua, rau thơm và nước sốt. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho thấy, 25/36 mẫu bệnh phẩm của người nhập viện dương tính với vi khuẩn Salmonella sp - tác nhân có thể gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Được biết, Hồng Ngọc là chuỗi bánh mì có hơn 100 chi nhánh tại miền Tây. Đây là lần thứ 3 hệ thống này gây ngộ độc hàng loạt. Trước đó, tháng 8-2024, 149 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì của chuỗi; đến tháng 4-2026, thêm 86 người gặp tình trạng tương tự.