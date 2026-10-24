(GLO)- Ngày 23-10, Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học và Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tổ chức hội nghị ký cam kết phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, đánh giá tình hình an ninh, trật tự trong trường học; thống nhất các nội dung phối hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật trong học sinh.

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học. Ảnh: Nguyễn Tú

Theo đó, các bên tăng cường trao đổi thông tin, thiết lập đường dây nóng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi lôi kéo học sinh vi phạm pháp luật. Các trường học phối hợp với lực lượng công an tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh tăng cường liên lạc, phối hợp quản lý giờ giấc, nắm bắt tâm lý và kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.

Công an xã Đak Pơ tổ chức ký cam kết phối hợp giữ gìn an ninh, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em, nâng cao an toàn cho học sinh. Nguyễn Tú

Việc ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa Công an xã, các nhà trường và phụ huynh trong bảo đảm an ninh, trật tự trường học; chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.