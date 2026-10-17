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Ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Biển Hồ

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KIM THANH
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(GLO)- Sáng 17-10, tại trụ sở UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an xã với đại diện lãnh đạo 23 thôn, làng và 6 trường Tiểu học, THCS, THPT trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo nội dung ký kết, giai đoạn 2026-2030, Công an xã Biển Hồ và các thôn, làng, trường học tiếp tục phối hợp triển khai giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại cơ sở cũng như khu vực trong và ngoài trường học.

Theo đó, Công an xã phối hợp với các thôn, làng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và ma túy nói riêng. Đặc biệt, không bao che, tiếp tay, dung túng cho các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

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Công an xã Biển Hồ và các thôn, làng ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Kim Thanh

Đối với các trường học, Công an xã phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, nhất là cảnh báo kịp thời phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử…

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Công an xã Biển Hồ và các đơn vị trường học ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Kim Thanh

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng học sinh tụ tập mang theo hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông; phát hiện, hỗ trợ và phối hợp quản lý, giáo dục học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với độ tuổi và quy định hiện hành.

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