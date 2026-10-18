Phần tạng hiến tặng tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai được ghép thành công cho 4 bệnh nhân

(GLO)- Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến, sự phối hợp khẩn trương của các y, bác sĩ đã mang lại cơ hội sống cho 4 người bệnh.

Thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ngay sau khi tiếp nhận tạng hiến trong ngày 15-10 tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trung tâm khẩn trương điều phối đến các cơ sở y tế phù hợp trên cả nước. Hàng trăm y, bác sĩ đã làm việc xuyên đêm, triển khai các ca ghép và hoàn thành vào ngày 16-10.

Liên quan ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ngày 15-10, các phần tạng của cô giáo P.T.A.T. (SN 2004, xã Đak Pơ) đã được ghép thành công cho 4 bệnh nhân. Ảnh: Bá Bình

Cụ thể, gan của người hiến được ghép cho 2 bệnh nhân, gồm một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương và một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho 2 bệnh nhân khác.

Ông Nguyễn Thi - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, bệnh viện là một trong những thành viên của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Nhờ đó, việc kết nối, chia sẻ thông tin và điều phối tạng hiến đến các cơ sở y tế được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Thông tin về tạng hiến được cập nhật thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đến các cơ sở y tế trên cả nước để đánh giá mức độ tương thích với những bệnh nhân đang chờ ghép. Đặc biệt, đối với người hiến chết não, chức năng các tạng có thể suy giảm nhanh chóng nên công tác hồi sức phải được triển khai đồng thời nhằm duy trì chất lượng tạng, bảo đảm điều kiện cho quá trình ghép.

Từ trưa 15-10 đến trưa 16-10, với sự phối hợp của các đơn vị y tế tuyến trung ương, các phần tạng hiến đã được ghép thành công cho 4 bệnh nhân. Đây không chỉ là kết quả của quá trình điều phối và thực hiện chuyên môn khẩn trương mà còn là minh chứng cho giá trị của nghĩa cử hiến tạng trong việc trao cơ hội sống cho người bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tạng hiến trong ngày 15-10 tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trung tâm khẩn trương điều phối đến các cơ sở y tế phù hợp trên cả nước. Ảnh: Duy Hảo.

Nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của cô giáo Phạm Thị Anh Thư và gia đình, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trích hơn 100 triệu đồng từ quỹ của bệnh viện để hỗ trợ gia đình. Theo lãnh đạo bệnh viện, hoạt động này thể hiện sự sẻ chia, lòng biết ơn đối với người đã trao tặng sự sống cho những bệnh nhân khác.

Ca hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai không chỉ mở ra cơ hội sống cho 4 người bệnh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng sau chết não. Từ quyết định đầy tình yêu thương của người hiến và gia đình, sự sống được tiếp nối, thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi cơ hội được hồi sinh.