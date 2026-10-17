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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư

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(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi thư thăm hỏi, tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (xã Đak Pơ) trước nghĩa cử hiến tặng mô, tạng cứu người, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn và tiếp nối sự sống. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đăng toàn văn thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kính gửi: Gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tôi xin gửi đến gia đình lời thăm hỏi, chia sẻ và niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của cô giáo Thư khi tuổi đời còn quá trẻ.

Không có lời nào có thể làm vơi đi nỗi đau mất đi người thân yêu. Tôi thực sự xúc động và trân trọng khi biết rằng, giữa thời khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định vô cùng cao đẹp: đồng ý hiến tặng mô, tạng của cô giáo Thư để cứu sống những người bệnh khác.

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Đó là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện tình yêu thương, lòng nhân ái và sự sẻ chia cao quý giữa con người với con người. Từ mất mát không gì bù đắp được của gia đình, những người bệnh khác có thêm cơ hội được hồi sinh, những gia đình khác có thêm hy vọng và hạnh phúc.

Cô giáo Thư đã ra đi, nhưng sự sống và tình yêu thương mà cô trao tặng vẫn được tiếp nối. Một cuộc đời khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp vẫn còn mãi.

Nghĩa cử của gia đình càng có ý nghĩa đặc biệt khi góp phần tạo nên dấu mốc đầu tiên trong hoạt động hiến tạng tại tỉnh Gia Lai, lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng cứu người trong cộng đồng.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng đối với nghĩa cử cao đẹp của gia đình. Mong gia đình giữ gìn sức khỏe, vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và tìm thấy phần nào sự an ủi khi biết rằng sự sống của cô giáo Thư vẫn đang được tiếp nối trong những cuộc đời khác.

Tỉnh Gia Lai trân trọng và sẽ luôn ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp của gia đình, cũng như sự trao tặng sự sống đầy ý nghĩa của cô giáo Thư.

Xin được chia sẻ cùng gia đình bằng tất cả tình cảm chân thành và sự trân trọng sâu sắc nhất.

Trân trọng!

Gia Lai, ngày 17 tháng 10 năm 2026

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn

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