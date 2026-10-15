Từ nỗi đau mất mát đến trao cơ hội sống cho những người bệnh

(GLO)- Từ nỗi đau mất đi người thân sau tai nạn giao thông, gia đình chị Phạm Thị Anh Thư (SN 2004, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của con gái để cứu những người bệnh đang từng ngày chờ đợi cơ hội sống.

Ngày 15-10, tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (phường Hội Phú), ca hiến tạng đầu tiên của tỉnh được triển khai với sự phối hợp của nhiều chuyên gia đến từ các bệnh viện Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, mở ra dấu mốc đáng nhớ đối với ngành Y tế địa phương. Đây cũng là ca hiến tạng đầu tiên tại một bệnh viện tư nhân trên cả nước.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai là bệnh viện tư nhân thực hiện ca hiến tạng và lần đầu tiên tại Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Từ nỗi đau đến quyết định trao sự sống

Ngày 10-10, chị Phạm Thị Anh Thư nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau một vụ tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của chị không cải thiện. Qua hội chẩn, bệnh nhân được xác định chết não.

Trước mất mát quá lớn, gia đình chị Thư đứng trước một quyết định không dễ dàng. Sau khi được đội ngũ y tế tư vấn, giải thích đầy đủ về tình trạng của người bệnh và ý nghĩa của việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người chết não, gia đình đã tự nguyện đồng ý hiến tạng với mong muốn cứu giúp những người đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Lê Thái Hà - anh họ chị Thư chia sẻ: “Dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng em tôi đã bị chết não. Gia đình đồng ý hiến tạng với mong muốn một phần cơ thể của em có thể giúp những người bệnh đang cần, để họ có cơ hội được sống. Chúng tôi nghĩ cho đi là còn mãi, mình giúp đỡ mọi người lúc khó khăn thì sau này mình khó khăn sẽ có người hỗ trợ lại”.

Các y, bác sĩ làm lễ tri ân trước ca hiến tạng. Ảnh: Bá Bính

Quyết định ấy được đưa ra giữa thời khắc đau thương nhất của gia đình. Không có sự đòi hỏi hay yêu cầu về vật chất, điều gia đình mong muốn là những phần cơ thể của người thân có thể tiếp tục mang lại sự sống cho người khác.

Gia đình cũng đồng ý cho bệnh viện sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến việc hiến tạng của chị Thư trên các phương tiện truyền thông, với mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn và nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Trong những thời khắc sinh tử, sự sống của một người có thể được tiếp nối từ nghĩa cử của một người khác. Với gia đình chị Thư, nỗi đau mất đi người thân không thể nguôi ngoai, nhưng quyết định hiến tạng đã mở ra hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Ông Phạm Văn Học - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Hùng Vương chia sẻ và tri ân nghĩa cử cao đẹp với thân nhân người hiến. Ảnh: Như Nguyện

Nối dài sự sống cho những người bệnh

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, sau khi bệnh nhân được xác định chết não, bệnh viện đã tư vấn, giải thích cho gia đình. Trên cơ sở tự nguyện, gia đình đồng ý hiến gan và hai quả thận để ghép cho những người bệnh có nhu cầu.

Theo bác sĩ Giang, đây là trường hợp hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai nên quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Quy trình đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao, thời gian khẩn trương và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều đơn vị, từ đánh giá người hiến, hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị đến kết nối với các chuyên gia và đơn vị điều phối ghép tạng.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia cùng nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, bệnh viện đã tập trung nguồn lực để thực hiện các quy trình chuyên môn, bảo đảm việc hiến, lấy và điều phối tạng được triển khai theo yêu cầu.

“Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện hôm nay chính là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Trong thời điểm đau thương và mất mát, gia đình vẫn quyết định trao cơ hội sống cho những người bệnh khác” - bác sĩ Giang chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với chị Thư và gia đình; khẳng định sự cho đi hôm nay sẽ tiếp nối sự sống và hy vọng cho nhiều người. Bệnh viện cũng xác định cần tiếp tục chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị để sẵn sàng phối hợp triển khai những trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Các bộ phận được hiến gồm gan và thận sẽ giúp nối dài sự sống cho 4 bệnh nhân ở 3 miền đất nước. Ảnh: Bá Bính

Thạc sĩ Phạm Thị Đào - phụ trách Phòng Tư vấn, điều phối thuộc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khi lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện ca hiến tạng và lần đầu tiên tại Gia Lai. Ca hiến có sự tham gia phối hợp chuyên môn của các chuyên gia, y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Vinmec Times City, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Theo kế hoạch điều phối được thông tin, gan được phân bổ cho hai trường hợp: một phần gan dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế với sự phối hợp của Bệnh viện Vinmec; phần gan phải dành cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai quả thận được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Từ quyết định đầy tình thương của gia đình chị Thư, gan và hai quả thận có cơ hội được sử dụng để cứu chữa cho 4 người bệnh ở các cơ sở y tế khác nhau. Mỗi phần tạng được hiến tặng không chỉ mang ý nghĩa y học mà còn chứa đựng niềm hy vọng của những bệnh nhân và gia đình đã trải qua thời gian dài chờ đợi.

Việc triển khai ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai không chỉ là dấu mốc đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai mà còn góp phần thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Thực tế, để một ca hiến tạng từ người chết não được thực hiện, ngoài năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, sự đồng thuận tự nguyện của gia đình và việc tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn, pháp lý có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở điều trị, các chuyên gia ghép tạng và đơn vị điều phối để bảo đảm các phần tạng được tiếp nhận, vận chuyển và ghép kịp thời cho người bệnh phù hợp.

Nghĩa cử ấy cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người một cách chính xác, có trách nhiệm; giúp người dân hiểu đúng về chết não, quy trình hiến tạng và quyền tự nguyện của người hiến, gia đình người hiến. Khi nhận thức được nâng cao, những quyết định nhân văn như gia đình chị Thư có thể nhận được sự thấu hiểu, đồng cảm và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.